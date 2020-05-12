2020-05-12T04:31:24+03:00
Общество

Почти тысяча больных COVID-19 насчитывается в Приморье

Выросло и число тяжело больных пациентов
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В Приморье 955 человек было инфицировано COVID-19В Приморье 955 человек было инфицировано COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На данное время 12-го мая в Приморском крае зарегистрировано еще 48 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это означает, что общее число инфицированных в регионе с начала эпидемии составило 955 человек.

По сообщению правительства Приморья, число тяжелых пациентов выросло до 66 человек. Из них 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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