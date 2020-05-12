«Человек губернатора»: новым вице-мэром Находки стал бывший глава Корсакова

12 Май 2020 2020-05-12T07:32:28+03:00

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Первым вице-мэром приморского города Находка стал Тимур Магинский. Еще недавно он возглавлял на Сахалине мэрию города Корсаков - самого богатого города России, если считать бюджет к количеству жителей.

Утром 12 мая в закрытую на карантин Находку приехал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он и представил нового заместителя главе города Борису Гладких и сотрудникам администрации. Сегодня, в день своего нового назначения, Магинскому исполнилось 42 года.

Губернатор подчеркнул, что Магинский - это его человек, с которым он работает уже много лет.

- В свое время я привлек его на Сахалин с Камчатки. Он сейчас будет работать в должности первого заместителя главы администрации. Вводите его в курс дела, он человек опытный, молодой и энергичный, – заявил Олег Кожемяко.

Магинский переехал в Сахалинскую область из Петропавловска-Камчатского по приглашению Олега Кожемяко, возглавлявшего на тот момент островной регион. На Камчатке чиновник трудился на должности заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. На Сахалине прошел путь от советника губернатора до главы Корсакова.

Кадровые изменения в управленческом аппарате Находкинского городского округа начались в марте. После рабочей поездки Олега Кожемяко в город и встречи с местными жителями сразу три заместителя главы Находки написали заявления об увольнении. Олег Кожемяко тогда оценил работу городских чиновников, как неудовлетворительную и заявил о необходимости усилить администрацию муниципалитета компетентными сотрудниками.

Интересно, что Борис Гладких, который остается главой Находки, уже не раз говорил, что хочет покинуть пост в силу возраста. Вполне вероятно, что Тимур Магинский прибыл не просто укрепить исполнительную власть в проблемном городе, но и метит выше. Опыт руководить крупным российским портовым городом на Тихом океане у него есть.

Напомним, с 8 мая Находка закрыта на карантин, на въезде блокпосты, у всех проверяют документы. Сегодня Находка второй по количеству заболевших коронавирусом город в регионе. Всего в Приморье на 12 мая 955 заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU