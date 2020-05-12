2020-05-12T08:19:47+03:00
Общество

Гендиректор «Восточной верфи» прокомментировал ущерб от взрыва, в котором пострадал человек

Ударная волна выбила окна в цеху [видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Взрыв газового баллона разнес часть цеха на «Восточной верфи» во Владивостоке. Скрин из видеоВзрыв газового баллона разнес часть цеха на «Восточной верфи» во Владивостоке. Скрин из видео
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На судостроительном предприятии «Восточная верфь» 12 мая разорвался газовый баллон. Начался пожар, при котором пострадал один из сотрудников. На данный момент ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, ударной волной в цеху выбило часть окон. Видеоподтверждения этому разместили различные инстаграм-паблики в социальных сетях.

Последствия взрыва газового баллона на "Восточной верфи".

Несмотря на явные плачевные последствия ЧП, генеральный директор верфи Олег Сиденко утверждает, что ущерб все же был нанесен минимальный.

- Видеозаписи я не видел, не знаю: кто и зачем их распространяет. Но у нас не пострадал ни заказ, ни здание. Ущерб могу оценить только вот в стоимость этого баллона - 5 тысяч рублей.

По словам руководителя, завод работает в штатном режиме, все 30 человек на своих местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Гендиректор «Восточной верфи» прокомментировал ущерб от взрыва, в котором пострадал человек
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