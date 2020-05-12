Гендиректор «Восточной верфи» прокомментировал ущерб от взрыва, в котором пострадал человек
На судостроительном предприятии «Восточная верфь» 12 мая разорвался газовый баллон. Начался пожар, при котором пострадал один из сотрудников. На данный момент ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, ударной волной в цеху выбило часть окон. Видеоподтверждения этому разместили различные инстаграм-паблики в социальных сетях.
Последствия взрыва газового баллона на "Восточной верфи".
Несмотря на явные плачевные последствия ЧП, генеральный директор верфи Олег Сиденко утверждает, что ущерб все же был нанесен минимальный.
- Видеозаписи я не видел, не знаю: кто и зачем их распространяет. Но у нас не пострадал ни заказ, ни здание. Ущерб могу оценить только вот в стоимость этого баллона - 5 тысяч рублей.
По словам руководителя, завод работает в штатном режиме, все 30 человек на своих местах.
ИСТОЧНИК KP.RU