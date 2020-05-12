Гендиректор «Восточной верфи» прокомментировал ущерб от взрыва, в котором пострадал человек

12 Май 2020 2020-05-12T08:19:47+03:00

Взрыв газового баллона разнес часть цеха на «Восточной верфи» во Владивостоке. Скрин из видео

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На судостроительном предприятии «Восточная верфь» 12 мая разорвался газовый баллон. Начался пожар, при котором пострадал один из сотрудников. На данный момент ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, ударной волной в цеху выбило часть окон. Видеоподтверждения этому разместили различные инстаграм-паблики в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/778536" frameborder="0"></iframe> Последствия взрыва газового баллона на "Восточной верфи".

Несмотря на явные плачевные последствия ЧП, генеральный директор верфи Олег Сиденко утверждает, что ущерб все же был нанесен минимальный.

- Видеозаписи я не видел, не знаю: кто и зачем их распространяет. Но у нас не пострадал ни заказ, ни здание. Ущерб могу оценить только вот в стоимость этого баллона - 5 тысяч рублей.

По словам руководителя, завод работает в штатном режиме, все 30 человек на своих местах.

ИСТОЧНИК KP.RU