Кризис отразился на всей экономике региона, считает министр экономического развития Приморья

13 Май 2020 2020-05-13T06:40:45+03:00

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Министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко сообщила о том, что так или иначе от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, пострадали все отрасли региональной экономики. Сначала года проблемы проявились в сфере туризма и торговли с КНР, но в апреле стало очевидно, кто кризис коснулся всей экономики края.

— Даже промышленные предприятия, которые продолжали свою работу, вынуждены были понести дополнительные расходы на обеспечение сотрудников средствами защиты, у многих приостановились поставки из-за рубежа, — рассказала руководитель министерства.

Наталья Набойченко отметила, что краевые власти начали реагировать на ситуацию с самого начала. Были предприняты беспрецедентные меры поддержки экономики края: приняты краевые законы о снижении налоговых ставок по региональным налогам, принято решение об "арендных каникулах«, предусмотрены десятки миллионов рублей на субсидирование компаний, сохраняющих свои трудовые коллективы и сделаны многие другие действия. И хотя работа по восстановлению экономики края ведется уже сейчас, вернуться к докризисным показателям экономическая ситуация сможет нескоро, считает глава минэкономразвития Приморья.

— Весь мир будет жить по новым правилам. Если говорить о восстановлении объемов экономики, то уровня 2019 года мы достигнем только к концу 2020 — началу 2021 годов. В этот период нам важно сохранить занятость жителей края, деятельность предпринимателей, помочь им в реализации начатых проектов. Кроме того, важным остается вопрос сохранения доходов краевого бюджета, а сегодня мы наблюдаем снижение поступлений от налогов, — заявила Наталья Набойченко.

Ознакомиться с антикризисными мерами и послаблениями для бизнеса в условиях коронавируса, принятыми как на федеральном, так и региональном уровнях, можно на сайте краевого центра «Мой бизнес» в разделе «COVID-19. Информация для бизнеса». А также на странице Уполномоченного по правам предпринимателей Приморья. Обратиться за консультацией можно по номеру «горячей линии» краевого минэкономразвития: +7 (908) 972-65-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU