Границу Приморья с Китаем пересек водитель фуры с коронавирусом

13 Май 2020 2020-05-13T17:40:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Результат анализа на COVID-19 у русского водителя, который 12 мая приехал в Суйфэньхэ, оказался положительным. Это немедленно сказалось на скорости прохождения грузов на российско-китайской границе.

- Китайская сторона сразу закрыла на карантин гостиницу, в которой проживали российские водители, и уведомила российскую сторону о том, что в ближайшие два-три дня пропускная способность на китайской стороне уменьшится ввиду указанных обстоятельств. Власти КНР обещают до 15 мая предоставить другую гостиницу для российских водителей, – сообщил директор Владивостокского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Игорь Хрущев.

Пропускная способность погранперехода Пограничный - Суйфэньхэ в настоящее время снижена вполовину. Вместо 30 фур в день в каждую сторону теперь проходит 15. Власти Приморья просят восстановить грузооборот в прежнем объеме.

Заболевшего российского водителя и его грузовик в тот же день отправили домой в Россию.

Ранее мы уже сообщали о проблемах на границе Приморья и Китая. Меры, принятые Китаем по борьбе с коронавирусной инфекцией, серьезно сказались на международных перевозках. Ужесточение пропускного режима на границе с Приморьем, стало причиной огромных пробок и очередей. Дальнобойщики рассказали, как около трех недель вынуждены были выживать в своих машинах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU