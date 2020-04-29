«Руки чаще мыть? Где? В луже?»: сотни дальнобойщиков три недели живут в пробке на границе с Китаем

Меры, принятые Китаем по борьбе с коронавирусной инфекцией, серьезно сказались на международных перевозках. Ужесточение пропускного режима на границе с Приморьем, стало причиной огромных пробок и очередей. Около трех недель дальнобойщики вынуждены выживать в своих машинах. Естественно о соблюдении социальной дистанции, режима самоизоляции и заботе о здоровьем окружающих – речи не идет. Людям элементарно негде помыть руки.

Напомним, проблемы с переходом российско-китайской границы начались после 7 апреля. Тщательный осмотр и дезинфекция авто, а также ограничение числа въезжающих в Китай фур (15 вместо 50), привели к очереди в пунктах пропуска. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Пограничном. На сегодняшний день, по словам дальнобойщиков, здесь скопилось 290 машин. Кто-то ждет разрешения проехать уже больше трех недель, кто-то попал в очередь лишь недавно. Однако очевидно, что жить в машинах в разгар пандемии – не лучший выход, даже на короткий период времени.

– Люди брошены, здесь нет ни туалетов, ни мусорных баков, ни умывальников. Какие маски? О каком режиме и социальной дистанции можно говорить...Здесь нет аптек, невозможно купить антисептик. Какое может быть частое мытье рук? Где их мыть? В луже?, – констатируют водители, оказавшиеся заложниками ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/776039" frameborder="0"></iframe> Около 300 дальнобойщиков оказались заложниками ситуации на границе с Китаем.Видео: dps_mesto

Несмотря на старания региональных властей, решить возникшую проблему полностью не получилось до сих пор. Однако благодаря переговорам с китайской стороной, удалось добиться некоторого послабления пропускного режима.

– С момента возникновения сложной ситуации, правительством Приморья ведутся постоянные переговоры с руководителями провинции Хэйлунцзян, с генеральным консулом КНР во Владивостоке о возобновлении грузового сообщения в полном объеме, либо частичном снятии ограничений до момента стабилизации ситуации. Первые договоренности уже достигнуты: время работы пунктов пропуска продлено до 21.00, а также увеличено количество транспорта, который может проходить через границу. Кроме того, с нашей стороны согласовано решение о переходе на 7-дневную рабочую неделю на пункте пропуска Краскино. Ждем согласования китайской стороны. Работа в этом направлении продолжается, – прокомментировали в правительстве Приморского края.

Специалисты советуют руководителям транспортных компаний учитывать обстановку на границе и по возможности перенести отправку не скоропортящихся грузов. По словам перевозчиков, на китайской стороне машины по прежнему проходят серьезный санитарный контроль и дезинфекцию. Как уверяют дальнобойщики, вчера через переход Пограничный – Суйфэньхэ пропустили 56 машин. 27 апреля разрешили проехать 30 фурам в Китай и 30 обратно.

В Китай машины запускают после тщательной проверки и дезинфекции. Фото: предоставлено очевидцами

Отметим, что с 30 апреля в Приморье вводится обязательный масочный режим, очевидно, что водители, застрявшие на границе, выполнять распоряжение региональных властей не смогут при всем желании. Водителям попросту негде купить маски и другие средства индивидуальной защиты.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в крае официально подтверждено 367 случаев заболевания.

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