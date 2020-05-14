2020-05-14T04:47:44+03:00
Происшествия

В Приморье увеличилось количество детей больных коронавирусом, самому младшему пациенту всего два месяца

У 27 ребят диагноз подтвержден, еще четверо ждут результатов
Милана СОКОЛ
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В крае все чаще COVID-19 болеют детиВ крае все чаще COVID-19 болеют детиФото: Иван МАКЕЕВ
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В Приморском крае продолжает расти число заболевших COVID-19. При этом заболеванию все чаще подвержены дети. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, диагноз подтвержден у 27 юных жителей края. Еще четверо пациентов ждут повторных анализов на наличие инфекции. Самому юному пациенту – всего два месяца.

– Дети заражаются от больных родственников, которые получают лечение дома, потому что болезнь протекает в легкой форме. Или цепляют болезнь от близких, у которых она протекает бессимптомно, – подчеркнули в оперативном штабе.

Всего в Приморье зафиксировано за сутки 49 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в крае достигло 1057 человек.

– В четверг, 14 мая, официально подтверждено заражение еще 49 человек в Приморье. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа, – отметили специалисты территориального управления Роспотребнадзора.

Ранее самой юной заболевшей в Приморье считалась семимесячная девочка. «КП-Владивосток» подробно рассказывала историю малышки, которую пришлось на время лечения разлучить с мамой, чтобы спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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