2020-05-16T10:56:37+03:00
Происшествия

Только ограждение сделали: Mercedes снес малолитражку на кольце во Владивостоке

Момент происшествия попал на камеру. Местные жители спорят, кто же виноват? [фото, видео]
Ярослав ЮРИН
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Обе машины получили серьезные кузовные повреждения. Фото:AK_VDK, dps_vl.Обе машины получили серьезные кузовные повреждения. Фото:AK_VDK, dps_vl.
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Отнюдь не рядовое ДТП случилось накануне во Владивостоке. Малолитражка и дорогостоящий джип не поделили проезд на кольце Красного Знамени. Mercedes буквально протаранил Passo. Машины угодили в недавно установленные ограждения, покраской которых занимались рабочие. Происшествие попало в прицел камеры уличного наблюдения. В сети развернулись горячие споры по поводу инициатора аварии.

Водитель Toyota Passo двигался по кольцу по правой полосе. Рулевой малолитражки намеревался повернуть, но закончить маневр не успел. Именно в это время попутно ехал по крайне левой полосе Mercedes GLS400. Джип двигался настолько стремительно, что у владельца малолитражки практически не было шансов уйти от столкновения.

Видео моментально разлетелось по местным пабликам и автомобильным группам. Приморцы высказывают свои версии виновности каждого из участников.

Авария во Владивостоке попала на камеру уличного наблюдения.Видео: AK_VDK, dps_vl.

– Passo разве включил поворотник? Да он перестроился слишком быстро и не убедился в безопасности маневра, – констатируют пользователи социальной сети.

В ответ другие автомобилисты парируют, что злостным нарушитель является именно Mercedes. Водитель, которого решил проехать через кольцо, съезд с которого должен быть по другой полосе.

Согласно правилам дорожного движения, кольцо обозначается знаками 4.3 – круговое движение, которые как раз установлены на Красного Знамени. Ехать по кольцу можно по любой из полос, а вот съезжать с него только по крайней правой. Таким образом, виновником в аварии должны признать владельца элитного внедорожника.

Стоит отметить, что приморские автомобилисты часто путаются в ПДД именно при проезде участков с круговым движением. «Комсомолка» буквально на днях рассказывала о похожем спорном ДТП, которое произошло неподалеку, на кольце 3-ей Рабочей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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