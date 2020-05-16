2020-05-16T18:29:02+03:00
Общество

Мотодевочку из Владивостока унизительным образом не взяли в Росгвардию

Элина aleksaboo Олесик рассказала своим 200 тысячам подписчиков, как ее заставляли отжиматься на плесневом полу
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
У Элины Олесик опасное увлечение - мотоцикл. И более 200 тысяч подписчиков в ИнстаграмеУ Элины Олесик опасное увлечение - мотоцикл. И более 200 тысяч подписчиков в Инстаграме
Изменить размер текста:

Самая, пожалуй, известная мотодевочка из Владивостока последних пару лет Элина Олесик, зарегистрированная в инстаграме под ником Aleksaboo, опубликовала в своем профиле рассказ о том, как ее однажды не взяли в Росгвардию, устроив унизительные испытания.

Она призналась, что очень хотела попасть на службу и носить форму. Ее трудоустройство в итоге затянулось на три месяца. Пришлось проходить психологов, и вот там ждал подвох.

- В кабинет психолога, пока я ждала минут 20, по очереди заходили девушки с кадрового отдела и о чем-то совещались, - рассказывает Элина. - Я захожу в кабинет, и там сидит не один психолог, как положено, а две. [Одна] начала задавать мне вопросы, вполне адекватные: «Зачем иду работать», «где до этого работала» и так далее. Все это время [другая] отговаривала меня от устройства. Говорила, что мне это не надо, мало платят, да и вообще никакой личной жизни. «А вы знаете, сколько весит бронежилет? Вы такая маленькая, наверно, не сможете в нем ходить». На что я отвечаю, что у меня хорошая физическая подготовка. «Тогда отжимайся!»

Подписчики Элины знают, что она проводит в спортзале много времени и со спортивной подготовкой у нее все в порядке. Но к таким условиям она вряд ли привыкла.

- Я отжималась в кабинете на грязном плесневелом полу, на меня смотрели и ехидно улыбались две возрастные женщины. И им было нормально. Потом крикнули, что если я хочу найти себе мужа, то мне не обязательно устраиваться работать, можно просто стоять у входа Росгвардии с пирожками!

На работу ее в итоге не взяли. Даже когда она пожаловалась начальству и прошла другого психолога, медкомиссию и полиграф, как и положено.

Девушка говорит, что в итоге не подошла по росту.

- Могу сказать, что они проворонили очень ответственного сотрудника, - пишет инстаграм-блогер, сопровождая пост фотографией – в форме и, естественно, верхом на мотоцикле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Как проститутки по дороге шастают»: приморская мотодевочка дала откровенное интервью

Aleksaboo о средней скорости, поведении водителей, сексе на мотоцикле и «тупых телках» (подробнее..)

К ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мотодевочку из Владивостока унизительным образом не взяли в Росгвардию
МЧС Приморья выступило с экстренным предупреждением из-за ухудшения погоды
Только ограждение сделали: Mercedes снес малолитражку на кольце во Владивостоке
На улице Русской во Владивостоке вырубили старую тополиную аллею
Во Владивостоке на пенсионера напали в лифте, преступление попало на видео
Медики не успевают лечить: число выздоровевших в Приморье за сутки вдвое меньше, чем заболевших
Суббота во Владивостоке началась с кульбита авто, машина вылетела на тротуар
Красотку с голубыми глазами разыскивают в Приморье
Владимир Пивень избран главой Арсеньева
Навигация открыта: приморцам наконец-то разрешили выйти в море
В реки Приморья выпустили 5 миллионов мальков кеты
Чужие здесь не ходят: Ханкайский район Приморья запретили посещать неместным жителям
Помидоры в Приморье подорожали на 20%, а бензин подешевел на 0,3%
Приморская "Шамбала" должна начать работу в июне
Очередной светофор во Владивостоке пал жертвой рассеянного водителя
Ограничения, связанные с COVID-19, в Приморье не только сохранятся, но и усилятся
Машина скорой помощи стала участницей столкновения на улицах Уссурийска
Коронавирусу не пройти через призывную комиссию в Приморье
Русская Рыбопромышленная Компания помогает больницам Приморского края бороться с коронавирусом
Получить статус «социальное предприятие», а затем поддержку своего бизнеса смогут предприниматели Приморья
Защита дипломов и экзамены в ДВФУ пройдут в онлайн-режиме