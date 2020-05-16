Мотодевочку из Владивостока унизительным образом не взяли в Росгвардию

16 Май 2020 2020-05-16T18:29:02+03:00

У Элины Олесик опасное увлечение - мотоцикл. И более 200 тысяч подписчиков в Инстаграме

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Самая, пожалуй, известная мотодевочка из Владивостока последних пару лет Элина Олесик, зарегистрированная в инстаграме под ником Aleksaboo, опубликовала в своем профиле рассказ о том, как ее однажды не взяли в Росгвардию, устроив унизительные испытания.

Она призналась, что очень хотела попасть на службу и носить форму. Ее трудоустройство в итоге затянулось на три месяца. Пришлось проходить психологов, и вот там ждал подвох.

- В кабинет психолога, пока я ждала минут 20, по очереди заходили девушки с кадрового отдела и о чем-то совещались, - рассказывает Элина. - Я захожу в кабинет, и там сидит не один психолог, как положено, а две. [Одна] начала задавать мне вопросы, вполне адекватные: «Зачем иду работать», «где до этого работала» и так далее. Все это время [другая] отговаривала меня от устройства. Говорила, что мне это не надо, мало платят, да и вообще никакой личной жизни. «А вы знаете, сколько весит бронежилет? Вы такая маленькая, наверно, не сможете в нем ходить». На что я отвечаю, что у меня хорошая физическая подготовка. «Тогда отжимайся!»

Подписчики Элины знают, что она проводит в спортзале много времени и со спортивной подготовкой у нее все в порядке. Но к таким условиям она вряд ли привыкла.

- Я отжималась в кабинете на грязном плесневелом полу, на меня смотрели и ехидно улыбались две возрастные женщины. И им было нормально. Потом крикнули, что если я хочу найти себе мужа, то мне не обязательно устраиваться работать, можно просто стоять у входа Росгвардии с пирожками!

На работу ее в итоге не взяли. Даже когда она пожаловалась начальству и прошла другого психолога, медкомиссию и полиграф, как и положено.

Девушка говорит, что в итоге не подошла по росту.

- Могу сказать, что они проворонили очень ответственного сотрудника, - пишет инстаграм-блогер, сопровождая пост фотографией – в форме и, естественно, верхом на мотоцикле.

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ИСТОЧНИК KP.RU