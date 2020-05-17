2020-05-17T11:08:35+03:00
Общество

«Мерседес не виноват»: ГИБДД Владивостока вынесла очень странное решение по ДТП на кольце

Один из участников аварии планирует обжаловать решение в суде
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Водитель Toyota Passo не согласен с решением сотрудников ГИБДД. Фото: ak_vdkВодитель Toyota Passo не согласен с решением сотрудников ГИБДД. Фото: ak_vdk
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Сотрудники ГИБДД вынесли странный вердикт по дорожно-транспортному происшествию на кольце 3-й Рабочей. Стражи правопорядка признали виновным автомобилиста, который въезжал на кольцо. Водитель планирует обжаловать решение в суде.

Несколько дней назад на странице аварийных комиссаров в социальной сети Instagram появился видеорлик, на котором было запечатлено ДТП на кольце ул. 3-й Рабочей. Авторы просили пользователей сети рассудить, кто из автомобилистов прав в этой ситуации. На ролике видно, как водитель за рулем Toyota Passo собирается продолжить движение по кольцу, в этот момент в него на полной скорости врезается Mercedes GLS400 и оба авто в итоге оказываются на клумбе.

Казалось бы, по всем правилам виноват водитель Mercedes GLS400, однако сотрудники ГИБДД удивили всех. Стражи правопорядка признали виновным в аварии владельца Toyota Passo.

«Многие просили рассказать, чем же всё закончилось. Рассказываем. ГИБДД по г. Владивостоку @gibdd_vladivostok выставила вину водителю Toyota Passo с формулировкой «Мерседес не изменял траекторию движения», - написали на своей странице аварийные комиссары.

Здесь также отмечается, что владелец Toyota Passo планирует обжаловать решение в суде.

ak_vdkak_vdk
Гибдд Владивостока вынесла очень странное решение по ДТП
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ИСТОЧНИК KP.RU

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