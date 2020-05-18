За чужой фейк женщина из Славянки заплатила штраф 15 тысяч рублей
Оштрафована жительница приморского поселка Славянка, распространившая недостоверную информацию о коронавирусной инфекции. В марте в ходе мероприятий по выявлению фейков, полиция обнаружила в одном из популярных мессенджеров ложную информацию о пациентах, якобы зараженных коронавирусной инфекцией и проходящих лечение в районной больнице Славянки. Информацию опроверг главный врач Хасанской центральной районной больницы.
Сотрудники полиции установили личность гражданки, распространившей ложную информацию. Ею оказалась 34-летняя местная жительница. Причем она не была создательницей фейка, а только перепостила его.
Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району, сегодня, 18 мая, Хасанский мировой суд рассмотрел собранные полицейскими материалы. Женщина признана виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Ей назначено наказание — штраф 15 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU