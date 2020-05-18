Управляющая компания исправится: подъезд, который красила 86-летняя ветеран труда, обновят специалисты

18 Май 2020 2020-05-18T12:59:52+03:00

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Холл многоквартирного дома на улице Невельской все-таки отремонтируют специалисты. Ранее мы писали, что обновлением здания самостоятельно занялась 86-летняя женщина: вместе с еще парочкой пожилых соседей купила необходимые материалы и принялась за покраску стен. Часть работ пришлась даже на 9 мая. Видеозаписи ремонта попали в социальные сети, вызвав у приморцев бурю негодования и вопросов к «управляйке». На ситуацию незамедлительно отреагировали городские власти.

Как корреспонденту «КП-Владивосток» рассказал начальник Управления содержания жилищного фонда администрации Григорий Пейхвассер, управляющая компания проведет ремонта холла и уже сегодня согласовывала сроки с советом дома (его представители выступают от лица собственников и решают подобные вопросы).

- Выяснилось, что даже деньги для ремонта холла есть у управляющей компании есть. Единственная просьба от них – немного повременить с работами. Потому что ремонт будет все-таки в общем помещении. И, как показывает практика, многим людям подобные работы в карантинный период не нравятся – последние полтора месяца поступают жалобы от жителей. Вызывают полицию, - рассказывает Григорий Пейхвассер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/779634" frameborder="0"></iframe> Потолок в многоквартирном доме осыпается едва ли не на головы жильцов. Видео: dps_mesto.

По словам руководителя, предварительно специалисты приступят к ремонту после 1 июня - когда в Приморье, как предполагается, закончится режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU