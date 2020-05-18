Жители домов по Красного Знамени скинулись по 200 рублей на юриста, чтобы защитить территорию от застройки

18 Май 2020 2020-05-18T16:19:07+03:00

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Сегодня, 18 мая, во Владивостоке прошло собрание жильцов домов по Красного Знамени по вопросам сохранения зеленых насаждений и связанной с этим стройки общественно-бытового центра. Горожане не хотят, чтобы под их окнами вырубили деревья и на их месте построили очередной торговый центр. Некоторые даже готовы встать живым щитом, впрочем, большинство склонно решать вопрос в правовом поле, для чего они и "скинулись" по 200 рублей на услуги юриста.

Жители домов №94-№102 и их соседи продолжают бороться за сохранение территории от строительства общественно-бытового центра несмотря на тот факт, что уже начата вырубка деревьев. Чтобы защитить свои права горожане решили нанять профессионального юриста. Дмитрий Беленький согласился представлять их интересы за 50 тысяч рублей. Собрать нужную сумму жители домов решили на общем собрании, которое организовала инициативная группа граждан.

- Для начала нужно приостановить действие порубочного талона. Для этого нужно инициировать судебную процедуру и уже в суде устанавливать все обстоятельства. В данном случае, помимо судебной процедуры, необходимо инициировать проверку природоохранной прокуратуры, чтобы установить законность и обоснованность вынесенного решения, - говорит Дмитрий Беленький.

Во время собрания граждане активно обращались к инициаторам и сдавали деньги. По 200 рублей с квартиры. По расчетам инициаторов это не такие уж и большие деньги для того, чтобы сохранить зеленые насаждения и избавить жителей от возможного строительства торгового центра.

- Пока не могу сказать точно, сколько денег мы собрали, еще не считали, не до этого сейчас, - говорит Юлия, одна из инициаторов собрания. - Но точно могу сказать, договор с юристом мы заключим и будем представлять наши интересы на законном основании.

- Да даже если не хватит, мы еще сдадим, - раздается чей-то голос из толпы. Жители настроены решительно и готовы даже сдать больше, лишь бы сохранить деревья и стоянку возле домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU