2020-05-20T07:08:26+03:00
Общество

И снова ЖСК «Остров»: возбуждено уголовное дело о хищении 146 миллионов на острове Русский

Преподаватели ДВФУ и ученые ДВ РАН много лет ждут окончания стройки
Константин МИХАЙЛОВ
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На стройке ЖСК "Остров" 2019 год. Архив КПНа стройке ЖСК "Остров" 2019 год. Архив КПФото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Уголовное дело о хищении 146 миллионов рублей возбудили правоохранительные органы Приморья. Деньги были украдены при строительстве объектов жилищно-строительного кооператива «Остров» на острове Русский во Владивостоке. Напомним, строящееся жилье предназначается для преподавателей ДВФУ и ученых РАН. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Инвестиционно-строительная компания «Аркада».

Вчера, 19 мая, в офисах «Аркады» совместно провели обыски ФСБ и МВД и изъяли документы, касающиеся стройки. «Аркада» пока не отчиталась перед правлением ЖСК об использовании выделенных средств в размере 1 млрд 144 млн рублей.

Начало кооперативному поселку было положено на острове в 2012 году. Однако фактически стройка началась четыре года спустя, когда в проект зашла компания «Аркада». Но строительство не закончено по сей день. Единственным завершенным объектом на территории в 40 гектаров является спортивная площадка.

В декабре прошлого года участники кооператива даже выходили на одиночные пикеты у входа в администрацию Приморского края, призывая губернатора решить проблему с окончанием строительства на острове Русский. На встрече с пайщиками Олег Кожемяко предложил достраивать дома поэтапно. Планировалось из краевого бюджета выделить около 6 миллионов рублей. При том, что на достройку нехватает около 2 миллиардов.

По данным правительства Приморья, в ЖСК «Остров» входит около 340 человек. Не достроены, в разной степени готовности, 252 дома. Одной из причин невыполнения обязательств по строительству руководство подрядной организации называет изменение проектной документации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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