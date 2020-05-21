2020-05-21T06:17:36+03:00
Общество

Контрабанда леса почти на 11 миллиона рублей обнаружена правоохранителями Приморья

В Китай по подложным документам отправились 534 кубометра ильма и липы
Никита СЕРГЕЕВ
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В Китай незаконно вывезено леса почти на 11 миллионов рублейВ Китай незаконно вывезено леса почти на 11 миллионов рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Свыше 534 кубометров ценных пород древесины на сумму более 10,8 миллиона рублей контрабандно было вывезено с территории Приморья в Китай. Незаконные операции выявили сотрудники Владивостокской таможни совместно с Владивостокским линейным управления МВД России на транспорте.

Пиломатериалы из липы амурской и ильма сродного контрабандисты вывозили через подставные фирмы, которые в документах значились как заготовители, поставщики лесоматериалов, но на самом деле заготовкой и реализацией леса не занимались. Фактически ценные породы древесины были вывезены в КНР по подложным документам.

По факту контрабанды лесоматериалов Владивостокская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере». Нарушителям закона грозит лишение свободы сроком до семи лет и крупный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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