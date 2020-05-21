2020-05-21T07:51:24+03:00
Общество

«Этому городу нужен новый герой»: полуголый приморец прокатился на крыше авто

«Супергеройское» видео набирает популярность в сети, не исключено, что эпатажной выходкой заинтересуется полиция [видео]
Ярослав ЮРИН
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Эпатажный поступок привлекает внимание общественностиЭпатажный поступок привлекает внимание общественностиФото: принтскрин видео.
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Социальные сети Приморья облетели кадры из Уссурийска, на которых молодой человек едет на крыше авто. На парне из одежды - лишь красные шорты и кроссовки. Экстремальная поездка вызвала споры и шутки в интернете.

– Этому городу нужен новый герой, Booblgun man, – подписал видео эпатажный житель Уссурийска.

На страничке парня, который называет себя блоггером, поводов для хайпа, хоть отбавляй. По всей вероятности, очередная запись поможет увеличить количество подписчиков Андрея, которых пока чуть больше 3500.

«Почему без маски?», «Самоизоляция довела», «Первые 40 лет у мальчиков самые тяжелые», «Капец, у вас там в 1000 раз веселее, чем у нас в Находке», «Самое смешное, что оштрафуют водителя», – высказывают мнение подписчики популярного сообщества в Уссурийске в социальных сетях.

Стоить отметить, что передвижение по городу подобным образом может грозить проблемами с полицией. Водителю грозит штраф за перевозку пассажира вне кабины авто. Правда сумма штрафа – 1000 рублей, вряд ли пугает создателей «супергеройского» видео. Узнать у главного уссурийского супермена истинные мотивы его поступка, пока не удалось.

КП-Владивосток» ранее писала, что жителей города накануне порадовал еще один необычный участник дорожного движения. Велосипедист в костюме динозавра прокатился по улицам Уссурийска, вызвал улыбки у очевидцев.

– Что делает самоизоляция, то динозавры на велосипеде, то полуголые парни на крыше, – отмечают жители Приморья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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