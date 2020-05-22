Я за юмор: «Супермен» из Уссурийска рассказал, зачем катался на крыше авто

22 Май 2020 2020-05-22T08:40:37+03:00

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Житель Уссурийска, зарегистрированный в социальных сетях под ником Booblgun, привлек внимание к своей персоне, прокатившись по городу на крыше авто. Видео моментально разлетелось по интернету, большинство пользоватей которого предположили, что парень попросту проиграл спор. «Комсмолке» удалось пообщаться с главным героем эпатажного видео, спешим ответить на вопросы общественности.

– Просто решил испытать себя, давно хотел попробовать. Дорога выбиралась менее оживленная , в то время, когда все уже приехали с работы домой. Я не пропагандирую данные действия и не бросаю вызов чтобы кто-то это повторил. Это всего лишь немного экстрима и позитивных эмоций от мимо проезжающих и проходящих людей. Я был доволен тем, что серые недовольные лица прохожих наполняли улыбки, – поделился Андрей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780274" frameborder="0"></iframe> Житель Уссурийска прокатился на крыше авто.Видео: booblgun

Псевдоним Booblgun парень выбрал не случайно, а в качестве напоминания о детстве и любимой жвачке Bubble gum.

– Я люблю юмор и все, что связано с улыбкой, – отметил молодой человек. Судя по личной страничке парня в Instagram, это – действительно так.

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ИСТОЧНИК KP.RU