2020-05-22T08:40:37+03:00
Общество

Я за юмор: «Супермен» из Уссурийска рассказал, зачем катался на крыше авто

Молодой приморец решил себя испытать и других повеселить [видео]
Милана СОКОЛ
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Молодой человек рассказал подробности об экстремальной поездке на крыше автоМолодой человек рассказал подробности об экстремальной поездке на крыше автоФото: принтскрин видео.
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Житель Уссурийска, зарегистрированный в социальных сетях под ником Booblgun, привлек внимание к своей персоне, прокатившись по городу на крыше авто. Видео моментально разлетелось по интернету, большинство пользоватей которого предположили, что парень попросту проиграл спор. «Комсмолке» удалось пообщаться с главным героем эпатажного видео, спешим ответить на вопросы общественности.

– Просто решил испытать себя, давно хотел попробовать. Дорога выбиралась менее оживленная , в то время, когда все уже приехали с работы домой. Я не пропагандирую данные действия и не бросаю вызов чтобы кто-то это повторил. Это всего лишь немного экстрима и позитивных эмоций от мимо проезжающих и проходящих людей. Я был доволен тем, что серые недовольные лица прохожих наполняли улыбки, – поделился Андрей.

Житель Уссурийска прокатился на крыше авто.Видео: booblgun

Псевдоним Booblgun парень выбрал не случайно, а в качестве напоминания о детстве и любимой жвачке Bubble gum.

– Я люблю юмор и все, что связано с улыбкой, – отметил молодой человек. Судя по личной страничке парня в Instagram, это – действительно так.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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