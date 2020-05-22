Жительница Владивостока, выбросившая ребенка с 8 этажа, освобождена от уголовного наказания

22 Май 2020 2020-05-22T09:13:09+03:00

Женщина, убившая своего ребенка, была в состоянии невменяемости. Фото: архив КП

Трагедия, случившаяся в ноябре прошлого года, взбудоражила весь край

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В ноябре 2019 года 37-летняя женщина, жительница Владивостока, выбросила из окна 8 этажа жилого дома своего 4 -месячного сына. Ребенок погиб. Подробно о трагическом случае "Комсомольская правда - Владивосток" написала в те самые дни.

Действия женщины органами следствия были квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении малолетнего».

Точка в деле была поставлена только сейчас. Проведенной по делу судебно-психиатрической экспертизой установлено, что детоубийцей женщина стала в состоянии невменяемости, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

В соответствии с требованиями закона суд освободил гражданку от уголовной ответственности за совершение запрещенного уголовным законом деяния и назначил ей принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU