Послеродовая депрессия – бич общества, или почему мама в Приморье лишила своего младенца жизни, выбросив из окна

ТРАГЕДИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

Согласно открытой статистике, каждая десятая женщина после родов впадает в депрессию. Трагедия в том, что лишь малая часть из них обращается за помощью к специалистам. Тема острая и требует детального разъяснения. Инфоповодом для разбирательства в этом вопросе стало чрезвычайное происшествие, которое случилось в Первомайском районе Владивостока на минувшей неделе.

37-летняя Ирина. Замужем. Двое детей. Жили большой и дружной семьей вместе с мамой женщины в многоквартирном доме по адресу: Часовитина,5. Муж и его свекровь – врачи, а сама Ирина когда-то работала переводчиков. Среднестатистическая ячейка общества. Идиллия рухнула на минувшей неделе, когда мать выбросила с окна восьмого этажа своего ребенка. Чуда не произошло, и от падения с 30-метровой высоты он получил травмы, не совместимые с жизнью. Младенцу было 3,5 месяца. Тело малыша нашли случайные прохожие, а полицию, по информации источника «КП-Владивосток», вызвала бабушка погибшего малыша.

Тогда выяснилось, что отец ребенка за день до трагедии пытался добиться госпитализации супруги, потому что, по его мнению, она проявляла агрессию по отношению к малышу, поссорившись с бабушкой. С Ириной даже беседовали сотрудники полиции и медики, но подозрений она у них не вызвала, поэтому они уехали. На следующий День Ирина убила своего малыша.

Сейчас в их халатности разбираются следователи. От службы пока никого не отстранили. А вот Ирине уже предъявили обвинения в убийстве и взяли под стражу. Есть информация, что у нее психическое расстройство, которое стало причиной жуткого преступления. Женщина даже стояла на учете в психдиспансере. Несмотря на этот факт она тесно контактировала со своими детьми

Если экспертиза подтвердит наличие отклонения, она отправится на принудительное лечение, противном случае ей грозит 20 лет колонии.

Пользователи сети практически в один голос заявили о том, что причина трагедии – послеродовая депрессия. Однако, что это за явление на самом деле и почему любое неадекватное поведение родивших женщин относят к ней – попыталась разобраться корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток».

БОЛЕЗНЬ МАМ 21 ВЕКА

Послеродовая депрессия – это разновидность клинической депрессии, которая сопровождается хроническим снижением настроения, потерей интереса к жизни, заторможенности и ухудшением физического состояния. Женщина может чувствовать тревогу, повышенное раздражение и подавленность. Проявляется такая форма депрессии у всех по-разному: от немотивированной плаксивости до отторжения своего ребенка. Однако многие не придают этому состоянию большого значения, потому что уверены - это норма.

По словам экспертов, послеродовая депрессия – понятие собирательное. Она имеет очень сложную структуру, поэтому однозначно сказать о диагнозе – сложно. После родов – это не всегда вследствие родов. Роды сами по себе – это естественная физиологическая и психофизиологическая нагрузки на человека. В большинстве случаев он должен ее перенести нормальным образом. Если нет – нужно установить причинно-следственную связь. Нужно запомнить одно совершенно точно: роды - не есть причина.

Что было у Ирины, и могла ли стать послеродовая депрессия причиной происшествия – выяснит следствие.

- Ставить диагнозы, разумеется, так нельзя, нужно поговорить с родственниками и самой женщиной, чтобы выяснить, была ли у нее послеродовая депрессия или причинно-следственная связь заключается в другом. Существует альтруистическая депрессия - это депрессивно-параноидный синдром, при котором человек, полагая, что ему и его ребенку грозит какая-то опасность, убивает его и пытается убить себя, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Александр Коломеец, психиатр. – Это очень редкая форма. Если у женщины, о которой идет речь, установят такое заболевание, в ее отношении будут применены особые меры. Я говорю о лечение у специалистов. Это, конечно, горе для всей семьи.

Очевидно, что представить, какого сейчас несчастной семье Ирины, сложно. Супруг остался без ребенка и жены, бабушка – без дочки и внука, а еще один ребенок – без мамы и брата. Но самое жуткое, что всего этого можно было бы избежать.

МОЯ ИСТОРИЯ

Елена

- Я не рожала, но у подруги была такая депрессия после вторых родов. Через месяц примерно ей стало безразлично на все происходящее, пропало желание даже за ребенком ухаживать. Постоянные слезы и скандалы с мужем, что устала, а он ничего не делает. В таком тяжелом состоянии была 3-4 месяца. Свекровь взяла ее за уши и отправила на фитнес с ребенком и поставила условия сыну, чтобы давал время жене побыть с собой. Суббота - закон: жена отдыхает со своими девочками в бане, клубе и пр. Классная свекровь! И где-то за месяца два она и вес скинула и улыбаться начала. По сути, депрессия у нее была из-за отсутствия времени на себя любимую. У многих же женщин такой страх - дети - это отсутствие личной жизни, страх, что ребёнок лишает радости жить в своё удовольствие.

Татьяна

- С первым ребенком депрессии не было, были сложности с переходом от привычного уклада к новому. Чтобы тебе не говорили и как бы не готовили, жизнь меняется, и ты не принадлежишь себе так, как раньше. Лично у меня была машина и это помогало разнообразить день сурка, мы развлекались, как могли. А со вторым все по-другому. Тебе некогда грустить. Ты понимаешь уже, что это такое, знаешь примерно, чего ждать и в целом проще относишься ко всему. Если ребенок поел из миски кота - это проблема кота.

Юлиана

- У меня не было родовой депрессии, наоборот была нереальная эйфория, я готова была расцеловать и обнять весь мир. В ребенка своего просто влюблена была, мне казалось, что он ангел, а я - фея, подарившая свету это чудо. Энергии прибавилось столько, что можно было питать весь город от меня. Но я знаю, что родовая депрессия – это, действительно, очень частое явление. Знаю, что она может возникнуть у самых благополучных женщин, независимо от того, в любви ли родился ребенок, рядом ли папа ребенка, независимо от материального благосостояния и прочих факторов. И родным, и обществу ни в коем случае нельзя осуждать таких женщин, обязательно нужно помогать! И вообще, я считаю, что в роддомах должен работать штатный психолог, и в поликлиниках тоже должен быть, и во время ведения беременности женщина должна быть предупреждена о том, что это возможно, и это абсолютно нормально, и знать, куда обратиться за помощью, если возникнет необходимость!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женщина, страдающая психическим расстройством, выбросила своего младенца с 8 этажа во Владивостоке

Теперь детоубийце светит либо тюремное заключение, либо принудительное лечение (подробности..)

СК возбудил уголовное дело по факту убийства младенца его мамой во Владивостоке

Женщина убила грудного ребенка, выбросив его с окна восьмого этажа (читать дальше...)

Отец младенца, убитого мамой во Владивостоке, за день до трагедии хотел госпитализировать жену с расстройством психики

Полиция и врачи не заметили в женщине признаков неадекватного поведения и уехали (подробности...)

Следствие заинтересовалось действиями полицейских, выезжавших по вызову на Часовитина во Владивостоке

Если бы женщину изолировали от ребенка, трагедии можно было бы избежать (подробности...)