Прокуратура в Приморье проверяет автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем

23 Май 2020 2020-05-23T03:28:19+03:00

Представитель ведомства посетил АПП Пограничный и принял обращения от водителей большегрузов

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Приморская транспортная прокуратура занялась проверкой соблюдения законности в автомобильных пунктах пропуска через границу России с Китаем. Это произошло после ряда публикаций в СМИ о нарушениях прав водителей грузовых автотранспортных средств из-за скопления сотен большегрузов в АПП, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Представитель прокуратуры 22 мая посетил пункт пропуска Пограничный, провел встречу с водителями фур, принял от них обращения, а также проверил деятельность работы действующих в пункте пропуска органов государственного контроля.

«В целях соблюдения прав граждан организовано взаимодействие с органами местного самоуправления, таможенными и правоохранительными органами. Ситуация находится на контроле», — говорится в пресс-релизе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

За день до этого 21 мая губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление об установлении нового режима для большегрузов.

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ИСТОЧНИК KP.RU