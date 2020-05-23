Прокуратура в Приморье проверяет автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем
Приморская транспортная прокуратура занялась проверкой соблюдения законности в автомобильных пунктах пропуска через границу России с Китаем. Это произошло после ряда публикаций в СМИ о нарушениях прав водителей грузовых автотранспортных средств из-за скопления сотен большегрузов в АПП, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Представитель прокуратуры 22 мая посетил пункт пропуска Пограничный, провел встречу с водителями фур, принял от них обращения, а также проверил деятельность работы действующих в пункте пропуска органов государственного контроля.
«В целях соблюдения прав граждан организовано взаимодействие с органами местного самоуправления, таможенными и правоохранительными органами. Ситуация находится на контроле», — говорится в пресс-релизе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
За день до этого 21 мая губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление об установлении нового режима для большегрузов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU