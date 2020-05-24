2020-05-24T08:45:58+03:00
Общество

Последний звонок во Владивостоке прозвенит позже, чем у других россиян

В администрации города обозначили дату дистанционного празднества для всех школ
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Последний звонок во Владивостоке пройдет 5 июняПоследний звонок во Владивостоке пройдет 5 июняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последний звонок в школах Владивостока в этом году прозвенит намного позже, чем у других россиян. Представители городской администрации рассказали, что онлайн-линейки в дальневосточной столице пройдут 5 июня. Мэр поздравит всех выпускников также в дистанционном формате - снимет видео.

Раннее Министерство просвещения РФ объявляло, что онлайн-звонок пройдёт 25 мая, то есть, уже в ближайший понедельник. Но во Владивостоке с празднеством решили повременить.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в стране отменили проведение ОГЭ у учеников девятых классов (аттестация будет проводиться по текущим оценкам), а также перенесли даты проведения ЕГЭ у одиннадцатиклассников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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