Подрядчика на ремонт загоревшейся в Приморье больницы выберут в день пожара
Подрядчика для ремонта одного из корпусов больницы в Партизанске, где утром 25 мая пришлось срочно эвакуировать порядка 70 человек из-за пожара, найдут, не откладывая в долгий ящик. Об этом сообщил в своем видеоблоге губернатор Приморья Олег Кожемяко.
- Сегодня же будет определен подрядчик, который приступит к осмечиванию производства ремонтных работ по этому корпусу, - заявил Олег Кожемяко.
Он отметил, что несмотря на ранее возгорание, большой трагедии удалось избежать - больных быстро эвакуировали в соседний корпус. Перенесен был инвентарь, сохранен томограф.
- Сейчас здесь будет развернута работа и томографа, и реанимационного отделения, - добавил губернатор.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко записал видео внутри загоревшейся больницы.
Напомним, кабинет компьютерной томографии и рентген-кабинет в этом корпусе открыли за несколько дней до пожара.
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