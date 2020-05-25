Подрядчика на ремонт загоревшейся в Приморье больницы выберут в день пожара

25 Май 2020 2020-05-25T06:04:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Подрядчика для ремонта одного из корпусов больницы в Партизанске, где утром 25 мая пришлось срочно эвакуировать порядка 70 человек из-за пожара, найдут, не откладывая в долгий ящик. Об этом сообщил в своем видеоблоге губернатор Приморья Олег Кожемяко.

- Сегодня же будет определен подрядчик, который приступит к осмечиванию производства ремонтных работ по этому корпусу, - заявил Олег Кожемяко.

Он отметил, что несмотря на ранее возгорание, большой трагедии удалось избежать - больных быстро эвакуировали в соседний корпус. Перенесен был инвентарь, сохранен томограф.

- Сейчас здесь будет развернута работа и томографа, и реанимационного отделения, - добавил губернатор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780967" frameborder="0"></iframe> Губернатор Приморья Олег Кожемяко записал видео внутри загоревшейся больницы.

Напомним, кабинет компьютерной томографии и рентген-кабинет в этом корпусе открыли за несколько дней до пожара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В загоревшейся больнице Партизанска есть аппараты ИВЛ, но они ни при чем – источник

Пожар произошел в другой части здания (подробнее..)

В Приморье загорелась больница, где на днях открыли кабинет КТ

На место ЧП выехал губернатор края Олег Кожемяко (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU