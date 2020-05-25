В загоревшейся больнице Партизанска есть аппараты ИВЛ, но они ни при чем – источник

25 Май 2020 2020-05-25T05:58:12+03:00

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Серьезный пожар в приморском городе Партизанск уничтожил около 300 квадратных метров кровли главной городской больницы. С огнем в здании с утра борются сотрудники МЧС, на место ЧП выехал губернатор Приморья Олег Кожемяко. «Комсомолке» удалось пообщаться со специалистами сферы здравоохранения Партизанска, которые рассказали об устройстве местной больницы.

Напомним, по России в мае прокатилась волна пожаров в больницах, при этом причиной ЧП стали неисправные аппараты ИВЛ. Жители Приморья уже начали выдвигать свои теории по поводу возгорания в больнице Приморья.

– Аппараты ИВЛ есть в реанимации, но она расположена на первом этаже в здании, а горит совершенно другое крыло. Крыша загорелась приблизительно над хирургическим отделением, там расположены две операционные (травматологическая и хирургическая). Рядом также находится неврология, – поделился один из местных медиков.

В главном корпусе больницы также располагается приемный покой и кабинет фтизиатра. Стоит отметить, что буквально на прошлой неделе в Партизанской городской больнице заработал кабинет КТ и рентген. До этого помещения не были оборудованы и специалистам приходилось возить на обследование в соседние города.

Причину происшествия в больнице еще предстоит выяснить ответственным инстанциям. Прокуратура уже начала доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено соответствующее решение. Специалисты работают совместно с экспертами ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780965" frameborder="0"></iframe> В Партизанской городской больнице загорелась крыша.Видео: mer_partizanska

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало. Из здания эвакуировали больше 70 человек.

Приморье вслед за другими регионами временно приостановило использование аппаратов ИВЛ «Аванта-М». В медицинских учреждений края хранится 10 единиц медицинского оборудования этой торговой марки. Аппараты не будут использоваться до получения результатов расследования случаев пожаров в других городах. Отметим, 9 мая ЧП случилось в одной из московских больниц. Трагедия унесла жизнь 1 человека. Причиной могло стать возгорание кислородного баллона в отделении реанимации. Спустя 3 дня страшный пожар вспыхнул и в реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Тогда погибли шесть человек. В качестве основной версии специалисты рассматривают именно неисправность аппарата ИВЛ «Авента-М».

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