Для больницы в Партизанске, пострадавшей от пожара, найдут подрядчика на ремонт

26 Май 2020 2020-05-26T02:58:20+03:00

Решение о восстановлении медучреждения принял региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19

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Оперативный штаб Приморского края определит подрядчика для ремонта больницы в Партизанске, пострадавшей от пожара 25 мая.

— Решением штаба будет определен подрядчик для ремонта больницы, составим смету на работы. Сейчас проведут переподключение сетей, установят томограф, развернут реанимацию, приведут в порядок соседний терапевтический корпус, где размещаются все больные, — сообщил губернатор Олег Кожемяко, побывавший на месте происшествия.

Сейчас идет разбор поврежденной кровли медучреждения. Больные размещены в соседнем корпусе. Олег Кожемяко отметил своевременные и слаженные действия пожарных и медперсонала.

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ИСТОЧНИК KP.RU