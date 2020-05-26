Для больницы в Партизанске, пострадавшей от пожара, найдут подрядчика на ремонт
Оперативный штаб Приморского края определит подрядчика для ремонта больницы в Партизанске, пострадавшей от пожара 25 мая.
— Решением штаба будет определен подрядчик для ремонта больницы, составим смету на работы. Сейчас проведут переподключение сетей, установят томограф, развернут реанимацию, приведут в порядок соседний терапевтический корпус, где размещаются все больные, — сообщил губернатор Олег Кожемяко, побывавший на месте происшествия.
Сейчас идет разбор поврежденной кровли медучреждения. Больные размещены в соседнем корпусе. Олег Кожемяко отметил своевременные и слаженные действия пожарных и медперсонала.
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ИСТОЧНИК KP.RU