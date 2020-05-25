«Ходили на чердак, покуривали»: очевидцы рассказали о возможной причине пожара в больнице Партизанска
Социальные сети Приморья облетают многочисленные кадры с места пожара в Партизанской городской больнице. Огонь распространился по крыше здания, пациентов и персонал в срочном порядке пришлось эвакуировать. В точных причинах происшествия еще предстоит разобраться компетентным органам. Очевидцы не исключают, что возгорание случилось из-за банального несоблюдения техники безопасности.
– Говорят, что одно время ходили на этот чердак, покуривали, – констатируют очевидцы, стоя на месте ЧП.
Крышу больницы Партизанска охватило пламя.Видео: nakhodka_virtual
Найдут ли подтверждения догадки общественности – покажет экспертиза.
– По факту произошедшего пожара прокуратурой Партизанска с привлечением специалистов регионального управления МЧС России организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. Надзорным ведомством также будет дана оценка организации оказания качественной медицинской помощи эвакуированным пациентам, – прокомментировала пресс-служба приморской прокуратуры.
Напомним, пожар в главной больнице Партизанска случился ранним утром. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте ЧП уже побывал губернатор Приморского края Олег Кожемяко и министр краевого здравоохранения Анастасия Худченко. Для разбора завалов привлечены дополнительные подразделения спасателей из Находки.
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