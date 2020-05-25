«Ходили на чердак, покуривали»: очевидцы рассказали о возможной причине пожара в больнице Партизанска

25 Май 2020 2020-05-25T08:26:07+03:00

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Социальные сети Приморья облетают многочисленные кадры с места пожара в Партизанской городской больнице. Огонь распространился по крыше здания, пациентов и персонал в срочном порядке пришлось эвакуировать. В точных причинах происшествия еще предстоит разобраться компетентным органам. Очевидцы не исключают, что возгорание случилось из-за банального несоблюдения техники безопасности.

– Говорят, что одно время ходили на этот чердак, покуривали, – констатируют очевидцы, стоя на месте ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780984" frameborder="0"></iframe> Крышу больницы Партизанска охватило пламя.Видео: nakhodka_virtual

Найдут ли подтверждения догадки общественности – покажет экспертиза.

– По факту произошедшего пожара прокуратурой Партизанска с привлечением специалистов регионального управления МЧС России организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. Надзорным ведомством также будет дана оценка организации оказания качественной медицинской помощи эвакуированным пациентам, – прокомментировала пресс-служба приморской прокуратуры.

Напомним, пожар в главной больнице Партизанска случился ранним утром. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте ЧП уже побывал губернатор Приморского края Олег Кожемяко и министр краевого здравоохранения Анастасия Худченко. Для разбора завалов привлечены дополнительные подразделения спасателей из Находки.

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ИСТОЧНИК KP.RU