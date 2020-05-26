2020-05-26T06:38:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Олег Кожемяко в своем инстаграме обратился к народу по поводу снятия ограничений

По словам главы, в регионе все еще держится хрупкое равновесие
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Олег Кожемяко в своем инстаграме обратился к приморцам по поводу снятия ограниченийОлег Кожемяко в своем инстаграме обратился к приморцам по поводу снятия ограничений
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С сегодняшнего дня, 26 мая, в Приморье началось поэтапное снижение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Свои дверь в скором времени распахнут многие организации и даже непродовольственные предприятия. Разделить радостные новости губернатор края Олег Кожемяко решил с жителями настолько близко, насколько это возможно - через свой официальный инстаграм-аккаунт.

Глава региона выложил эмоциональный пост, в котором не только выложил видео, но и даже воспользовался функцией Caps Lock. С вашего разрешения мы не станем редактировать текст и процитируем его главную часть в первозданном виде:

- «Мы добились хрупкого равновесия в динамике распространения коронавируса. Коэффициент (заболеваемости в крае) уже семь дней ниже единицы. В этих условиях мы можем по рекомендациям Роспотребнадзора приступить к первому этапу снятия ограничительных противоэпидемиологических мер. Это касается предприятий торговли непродовольственными товарами и предприятий сферы услуг. МНЕ ОСОБЕННО ПРИЯТНО ОБ ЭТОМ СООБЩИТЬ СЕГОДНЯ - В ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!»

Далее Олег Кожемяко уже менее бурно расписал выводы оглашенные на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Во-первых, о том что жители теперь могут заниматься спортом на открытом воздухе, но только при соблюдении рекомендаций санитарных врачей (не собираться компаниями больше двух человек и держаться друг от друга на расстоянии не менее пяти метров). И во-вторых, о том, что в крае после проверок административных комиссий могут открыться некоторые магазины и организации.

Приморье включили в число регионов, в котоорым разрешили послабление режима. Источник: kozhemiako.oleg.

- Первый этап послаблений - это наша общая заслуга. Мы смогли благодаря ответственному отношению к выполнению санитарных норм снизить темпы прироста заболевших. И сейчас наша задача сохранить эти показатели и улучшить их, чтобы в итоге снять все ограничения.

Кстати, послабление режима касается всех муниципалитетов, кроме Находки. Прочитать подробнее обо всем, можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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