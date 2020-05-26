2020-05-26T09:09:50+03:00
Происшествия

Прокуратура Владивостока проверит зоопарк, руководители которого бросили животных умирать

Десять зверят провели несколько дней в заточении без еды и воды
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Среди брошенных зверей был енотСреди брошенных зверей был енотФото: Алена МАРТЫНОВА
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Еще вчера редакция «КП-Владивосток» рассказывала о десяти брошенных на погибель животных. Хозяева оставили их без еды и воды в арендованном помещении зоопарка «Мир пушистиков» (ул. Батарейная, 4). В полной темноте, запертые в клетках, купаясь в собственных фекалиях, животные сходили с ума и звали на помощь. В конце концов спустя несколько дней их крики были услышаны одним из сотрудников океанариума (организации соседствовали). Обязанности по дальнейшему уходу за животными океанариум, который к тому же был еще и арендатором, взял на себя.

На публикации о случившемся, размещенные в СМИ и социальных сетях, отреагировала прокуратура Владивостока. Сегодня, 26 мая, представители ведомства рассказали об организованной ими проверке.

В настоящее время в океанариуме находятся 10 животных различных видов. Все их осмотрели - здоровью ничего не угрожает. Органы прокуратуры оценят законность действий владельца зоопарка по соблюдению условий содержания животных, а также соблюдения законодательства при использовании муниципального имущества. Кроме того, надзорное ведомство также даст оценку действиям муниципального предприятия по порядку начисления и взыскания арендных платежей, в том числе с учетом условий пандемии.

В прокуратуре подчеркнули, что по итогам проверки может быть даже возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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