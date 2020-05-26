26 июля - новая дата акции Бессмертный полк во Владивостоке: как принять участие и где пройдет

26 Май 2020 2020-05-26T15:50:51+03:00

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Новой датой проведения шествия Бессмертного полка выбрано 26 июля. Такое решение озвучил Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу.

Патриотическую акцию «Бессмертный полк» Владимир Путин предложил провести 26 июля, в день ВМФ. Президент поручил главе министерства обороны исключить любые риски для здоровья участников парада.

- Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше – исключены, - заявил Путин, добавив, что в случае возникновения угроз по совету специалистов шествие перенесут еще на месяц после 26 июля.

Участники шествия «Бессмертный полк» как и планировалось ранее, пройдут по центральным улицам Владивостока. Принять участие в акции и почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны смогут все желающие, но с соблюдением всех необходимых мер защиты, которые будут действовать на момент проведения самого шествия. Никто не исключает того, что к 26 июля в регионе по-прежнему будут действовать ограничительные меры.

Маршрут шествия Бессмертного полка во Владивостоке в прошлом году проходил от здания «Серая лошадь» до Корабельной набережной. Ожидается что в 2020 году этот маршрут будет сохранен.

ИСТОЧНИК KP.RU