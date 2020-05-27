В парке Мингородока Владивостока пилят деревья
В парке "Минного городка" во Владивостоке начали работу арбористы — специалисты по обслуживанию деревьев и уходу за ними. По данным пресс-службы администрации города, предстоит провести санитарную обрезку 200 деревьев.
— Арбористов привлекаем для проведения обрезки в труднодоступных местах, где невозможно подъехать автовышке, — сообщили представители городского управления дорог и благоустройства.
Ранее городские службы очистили территорию парка от аварийных деревьев и убрали упавшие ветви. Также в Мингородке продолжают восстанавливать сеть ливневой канализации. В этом году в зеленой зоне города отремонтируют пешеходные зоны, лестницы, установят фонари, расставят лавочки и урны.
Санитарная обрезка деревьев проводится на высоте. Фото: администрация Владивостока
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ИСТОЧНИК KP.RU