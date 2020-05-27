2020-05-27T05:00:40+03:00
Общество

В парке Мингородока Владивостока пилят деревья

К работе в самой большой зеленой зоне отдыха города приступили арбористы
Никита СЕРГЕЕВ
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Арбористы в парке Минного городка. Фото: сайт администрации ВладивостокаАрбористы в парке Минного городка. Фото: сайт администрации Владивостока
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В парке "Минного городка" во Владивостоке начали работу арбористы — специалисты по обслуживанию деревьев и уходу за ними. По данным пресс-службы администрации города, предстоит провести санитарную обрезку 200 деревьев.

— Арбористов привлекаем для проведения обрезки в труднодоступных местах, где невозможно подъехать автовышке, — сообщили представители городского управления дорог и благоустройства.

Ранее городские службы очистили территорию парка от аварийных деревьев и убрали упавшие ветви. Также в Мингородке продолжают восстанавливать сеть ливневой канализации. В этом году в зеленой зоне города отремонтируют пешеходные зоны, лестницы, установят фонари, расставят лавочки и урны.

Санитарная обрезка деревьев проводится на высоте. Фото: администрация Владивостока

Санитарная обрезка деревьев проводится на высоте. Фото: администрация Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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