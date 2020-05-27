Блокаду снимают: открыт проезд на главную набережную Владивостока и Токаревскую кошку

27 Май 2020 2020-05-27T07:54:10+03:00

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Бетонные блоки, мешающие проезду к набережной Спортивной гавани Владивостока и Токаревской кошке, убрали. Также открыта для посещений территория озера Юность. Решение о постепенном снятии ограничений на посещение мест массового отдыха принято на основании рекомендаций специалистов Роспотребнадзора.

— Безусловно, люди устали и очень ждали даже таких послаблений режима. Именно поэтому очень осторожно, постепенно будем убирать ограничения. При этом настоятельно рекомендуем соблюдать так называемую социальную дистанцию, надевать маски и перчатки при контакте с другими людьми. До полного снятия режима повышенной готовности еще далеко, — прокомментировал решение мэр Владивостока Олег Гуменюк.

Проезд автотранспорта к популярным местам отдыха во Владивостоке ограничили в середине мая. Транспорт перестали пропускать на мысы Кунгасный, Вятлина, Тобизина, бухты Ахлестышева, Парис, зоны отдыха на Моргородке, в район Токаревского маяка и на набережную Спортивной гавани.

Мэрия убирает бетонные блоки, мешающие проезду к местам отдыха. Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU