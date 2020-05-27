Сбербанк начал выдавать в Приморском крае «Дальневосточную ипотеку» со ставкой 1,7%

27 Май 2020 2020-05-27T08:48:36+03:00

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В Приморье начали выдачу первых кредитов в рамках акции по снижению ставки на ипотечные кредиты на 0,3 п.п. при использовании сервиса Сбербанка «Электронная регистрация» по программе «Дальневосточная ипотека». Жилищный кредит с такой скидкой уже получила 21 семья в регионе на общую сумму 70 миллионов рублей.

Напомним, «Дальневосточная ипотека» под 2% доступна семьям, где возраст обоих супругов не превышает 35 лет включительно либо гражданам не старше 35 лет включительно, не состоящим в браке и имеющим ребенка, возраст которого не превышает 18 лет. Программа действует до 31 декабря 2024 года включительно.

До 30 июня 2020 года в Сбербанке действует акция, позволяющая снизить ставку до 1,7% при использовании сервиса «Электронная регистрация». С помощью этой опции можно отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без визита в офис Сбербанка.

Действующая программа распространяется на следующие виды жилья:

· при покупке у юридического лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства и расположенного на территории ДФО;

· при покупке у юридического лица на первичном рынке жилья готового жилого помещения, расположенного на территории ДФО;

· при покупке у юридического или физического лица на вторичном рынке готового жилья или жилого помещения с земельным участком, расположенного на территории сельского поселения на территории ДФО;

· при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке и приобретении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на территории ДФО.

Также субсидированная программа доступна владельцам «дальневосточного гектара» без ограничений по возрасту для строительства на нём индивидуального жилого дома.

Оформить Дальневосточную ипотеку по ставке от 1,7% годовых можно онлайн на DomClick.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU