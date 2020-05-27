Гонки автобусов во Владивостоке попали на видео

27 Май 2020 2020-05-27T10:21:13+03:00

Обгоняя конкурента, один из перевозчиков выехал на встречную полосу. Записью уже заинтересовалась полиция [видео]

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В кадр случайно очевидца попало грубое нарушение правил дорожного движения на дороге во Владивостоке. При этом в роли «Шумахера» выступил отнюдь не водитель спорткара, а шофер автобуса. Пытаясь прибыть первым к остановке, перевозчик обогнал коллегу , частично выехав на встречную полосу.

Судя по кадрам с видеорегистратора, история произошла 26 мая в разгар рабочего дня, между остановками общественного транспорта «Цирк» и «Дальзавод».Очевидца явно возмутило поведение водителя автобуса №54А, поэтому он решил обнародовать видео, разместив его в популярной автомобильной группе Приморья. Естественно, что пользователи социальной сети подключились к обсуждению.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781484" frameborder="0"></iframe> Водитель автобуса обгоняя коллегу, выехал на встречную полосу во Владивостоке.Видео: dps.control

«Мы сегодня так же ехали по Баляйке, с нами был годовалый ребенок», «Как таким дают права возить людей? Нет слов, одни маты», – отмечают пользователи социальной сети.

Нашлись и те, кто попытался объяснить причину столь серьезного нарушения на дороге.

– Все эти многолетние гонки на автобусах исходят от финансовой системы. Исключительно из-за нее. Водитель работает сначала на соляр, потом на автобус, далее на хозяина. И только потом себе на зарплату. Вот и борьба за пассажира. А кто он по национальности, дело десятое. Истоки любой войны – деньги, у автобусных воин, та же причина, только заложники те, кто в нем сидят, – высказал свою точку зрения еще один житель Владивостока.

Видео уже заинтересовалась полиция. По всей вероятности, опасная маневра вождения автобуса не останется безнаказанной.

– Размещенная в социальных сетях видеозапись приобщена к материалам административного расследования. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность водителя автобуса, – констатировала пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Стоит заметить, что прошлые гонки автобусов в приморской столице закончились серьезным ДТП и последующим увольнением одного из водителей. Перевозчики не смогли поделить право первоочередного проезда к остановке.

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ИСТОЧНИК KP.RU