2020-05-28T08:33:06+03:00
Общество

Владивосток вновь готовится к параду на земле и в воздухе

Торжественный смотр войск, посвященный 75-годовщине Победы пройдет 24 июня
Константин МИХАЙЛОВ
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Парад Победы во ВладивостокеПарад Победы во ВладивостокеФото: Вадим ПОПОВ
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С 1 июня Тихоокеанский флот возобновит в полном объеме подготовку к военному параду во Владивостоке, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уже с сегодня личный состав частей береговых войск ТОФ приступил к снятию с временного хранения боевой техники, которую сначала готовили к параду 9 мая. После 10 июня тренировки парадных расчетов, совместно с боевой техникой и раздельные, будут проводиться в городе. Их график согласуют с администрацией Владивостока.

На 15 июня запланирована первая тренировка воздушной части парада Победы. В ней примут участие летательные аппараты морской авиации ТОФ, ВВС и ПВО Восточного военного округа. До этого будут осуществляться единичные тренировки пролета.

Не останутся без репетиций и расчеты артиллерийских орудий Д-30, обеспечивающих праздничный салют. Их графит также согласуют с руководством столицы Приморья.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны, парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет во Владивостоке на улице Светланской 24 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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