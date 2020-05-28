Видимо, жених изменил: «сбежавшая невеста» озадачила жителей Владивостока

28 Май 2020 2020-05-28T13:11:01+03:00

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Появление блондинки в подвенечном наряде на оживленном участке дороги во Владивостоке, вызвало неподдельный интерес общественности. Девушку, пребывающую отнюдь не в праздничном настроении, запечатлел проезжающий мимо автомобилист.

В белом платье, пальто и сапогах – именно в таком виде появилась на Баляева неизвестная особа. Пренебрегая собственной безопасностью, девушка решила перейти дорогу в неположенном месте. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

Автор видео поделился своими впечатлениями от неожиданной встречи на дороге в социальных сетях. Без ироничных комментариев конечно не обошлось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781751" frameborder="0"></iframe> Расстроенная невеста вызвала неподдельный интерес общественности.Видео: dps.control

«Без маски в ЗАГС не пустили», «Хороший тамада и конкурсы интересные», «Когда свадьба была в пятницу, а гуляют до сих пор», «Джулия Робертс уже не та», «Шальная императрица», – шутят комментаторы.

Однако нашлись и те, кому ситуация забавной не показалась, а наоборот озадачила.

– Блин, она явно идет и плачет.... Так много всего, что могло произойти... Видно, что и прическа у нее была и платье нормальное.... Почему так много мата и злости к девушке, если даже не знаешь, что произошло. А вдруг в этот день она получила какие-то анализы неутешительные(сейчас по вотсапу присылают). Или она узнала, что жених ей изменял? Или что-то с родителями, – отмечают обеспокоенная судьбой девушки жительница Приморья.

Что именно произошло, известно лишь самой героине. Несмотря на неожиданную популярность из-за обнародованного видео, которое просмотрели почти 90 тысяч человек, девушка от комментариев в сети воздержалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU