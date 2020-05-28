2020-05-28T12:41:52+03:00
Общество

Власти Приморья рассматривают возможность совместить последние звонки с выпускными в июне

Специалисты разъяснили, почему от пышных торжеств пока стоит воздержаться
Милана СОКОЛ
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В регионе могут совместить выпускные балы с последними звонкамиВ регионе могут совместить выпускные балы с последними звонкамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Новая коронавирусная инфекция, угрожающая миру, не обошла стороной и Приморье. Число заболевших в крае стремится к 2000. Пандемия внесла свою лепту в разные сферы жизни. В качестве профилактики распространения заболевания властям приходится принимать порой не самые простые решения, среди них введение режима повышенной готовности и отмена массовых мероприятий. Под запрет в этом году попали и последние звонки в школах. Тысячи учащихся остались без торжественных мероприятий. Сейчас краевое правительство рассматривает возможность совместить традиционный праздник школьников с выдачей аттестатов.

Обеспокоенные родители, директора школ и глав муниципалитетов обращаются в министерство образования Приморского края с просьбой разрешить праздничные мероприятия для ребят. Согласно предписаниям Минпросвещения РФ, вопрос о проведении последних звонков и выпускных должен рассматриваться на уровне муниципалитетов или субъектов. Решение принимается в зависимости от эпидобстановки в регионе, а она, по словам специалистов, на данный момент в Приморье еще не до конца нормализовалась.

– На территории Приморского края обстановка по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается напряженной, что обусловлено продолжающимся распространением случаев заболевания среди населения Приморского края. В настоящее время темпы прироста заболеваемости стали немного ниже, и это позволило перейти к первому этапу снятия ограничений и возобновить деятельность некоторых предприятий и организаций, оказывающих услуги, не предусматривающие тесный контакт между людьми, при условии соблюдения профилактических мероприятий. Вместе с тем, на сегодняшний день деятельность образовательных учреждений и организаций, предусматривающих очное присутствие обучающихся и других людей, не возобновлена. Также остаются ограничения на проведение массовых различных мероприятий, в том числе к ним относится последние звонки и выпускные балы, – рассказала заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Коллегу поддерживает и министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, которая также считает, что от пышных праздников с личным присутствием пока лучше отказаться.

– В ряде регионов России уже прошли последние звонки в режиме онлайн, где-то эти мероприятия намечены на 13, 15 и даже 20 июня. Мы ориентируемся на ситуацию, которая складывается непосредственно у нас в крае. Если мы к 10-15 июня будем понимать, что эпидемиологическая обстановка позволяет провести такие мероприятия в Приморье, мы рассмотрим вопрос о совмещении последних звонков с выдачей аттестатов выпускникам, – поделилась Наталья Бондаренко.

Отметим, что многие школы к рекомендациям прислушались. Ребята из Приморья творчески подходят к прощанию со школой в условиях вынужденной самоизоляции. Выпускники снимают добрые видео и размещают их в сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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