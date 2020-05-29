«Светланская скоро превратится в руины»: приморцев предупреждают об опасности у банка

29 Май 2020 2020-05-29T06:39:33+03:00

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«Берегите голову, а то прибить может» - отмечает в социальных сетях автор видео, на котором запечатлены упавшие с фасада здания части облицовки. Неприятный инцидент произошел в довольно проходимом месте. В доме №78 на Светланской располагается отделение по работе с корпоративными клиентами одного из банков, а также круглосуточный банкомат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781908" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке разрушается фасад здания.Видео: dps_vl

Видео, размещенное в социальных сетях, вызвало праведный гнев местных жителей.

«Светланская скоро превратится в руины», «В Питере недавно вообще четыре балкона рухнули , это прорыв», «Это акция от администрации - возьми себе частичку истории», «У вас стабильность обвалилась» - отмечают возмущенные приморцы.

«КП-Владивосток» обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии города. Специалисты ведомства отметили, что у здания есть собственник и именно он должен содержать его в надлежащем виде.

Напомним, недавно в самом центре Владивостока на голову женщине едва не угодил кирпич. ЧП произошло на Алеутской, 25. В здании располагается торговый центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU