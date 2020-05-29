Как большегрузу проехать к российско-китайской границе в Приморье: разъяснения правительства края

29 Май 2020 2020-05-29T06:39:18+03:00

На территориях, прилегающих к АПП в Приморье, введен новый порядок движения для большегрузов Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Новый порядок движения на территориях, прилегающих к АПП, утвержден губернатором

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28 мая губернатором Приморского края было подписано постановление, которым утверждается порядок движения на территориях, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе.

Правительство Приморья опубликовало разъяснения к документу.

Временный порядок передвижения грузовых транспортных средств будет осуществляться в порядке очереди, сформированной на основе заявок, оформляемых через сайт правительства Приморского края участниками внешнеэкономической деятельности.

Чтобы подать заявку нужно:

1. Перейти по ссылке (либо кликнуть соответствующий баннер на главной странице официального сайта правительства Приморского края в разделе «Важное»);

2. Заполнить заявку в электронной форме;

3. Заявка подписывается руководителем заявителя или уполномоченным им лицом и заверяется печатью заявителя (при наличии);

4. Отсканировать подписанную заявку и отправить ее на один из трех адресов электронной почты

— для проезда через МАПП «Пограничный» — pogr@primorsky. ru;

— для проезда через МАПП «Краскино» — krask@primorsky. ru;

— для проезда через ДАПП «Полтавка» — polt@primorsky. ru.

Заявка регистрируется в соответствии с очередностью поступления с присвоением порядкового и идентификационного номера и вносится в специальный реестр, размещенный на странице агентства международного сотрудничества Приморья.

Желаемая дата прибытия транспортного средства на пункт пропуска должна быть не ранее, чем через двое суток после даты подачи заявки. Дата прибытия определяется, исходя из фактической пропускной способности пункта пропуска и количества поданных заявок.

Исходя из прогнозной суточной пропускной способности соответствующего АПП определяется количество и перечень грузовых транспортных средств, прибывающих на прилегающую территорию. Заявители об этом уведомляются.

Информация о транспортных средствах, определенных для прибытия на пункт пропуска в тот или иной день, публикуется не позднее, чем за два дня до даты прибытия на пункт пропуска.

В перечень вне очереди включаются порожние грузовые транспортные средства в количестве, не превышающем пяти единиц, в соответствии с датой и временем поступления заявок, содержащих информацию об отсутствии перевозимого груза.

Въезд грузовых транспортных средств на прилегающие к пункту пропуска территории осуществляется не ранее 8:00 даты, установленной для прибытия к пункту пропуска.

Особо обращается внимание на следующее:

— Подача участником внешнеэкономической деятельности очередной заявки возможна только после выезда автомобиля из РФ в КНР по предыдущей заявке;

— Заявка не принимается при отсутствии информации о номере таможенной декларации (кроме случаев с порожними автомобилями);

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, предоставляемых в заявке.

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ИСТОЧНИК KP.RU