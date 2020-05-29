Три светофора в ближайшие дни появятся на острове Русский

29 Май 2020 2020-05-29T07:13:00+03:00

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На острове Русском на перекрестке Университетского проспекта и дороги, ведущей к поселку Канал, заработают сразу три светофора.

Специалисты «Владивостокского предприятия электрических сетей» (ВПЭС) устанавливают пять железобетонных опор, чтобы протянуть линию электропередач для подключения устройств. Электричество для питания светофоров будет подаваться из трансформаторной подстанции расположенной неподалеку.

— Работы усложняются из —за скалистой местности. Каждая опора по 9,5 метров, и чтобы ее установить необходимо пробурить 2 — х метровый котлован. На объекте задействованы автогидроподьемник и кранобуровая установка. Протяженность линии электропередач составит 200 метров и на строительство сетей уйдет два дня, — сообщил мастер участка МУПВ «ВПЭС» Константин Корсаков.

Светофоры устанавливают по просьбе жителей острова Русский. Из-за резкого уклона второстепенной дороги и неудачной конфигурации перекрестка выезжающие на трассу автомобилисты часто не видят другой транспорт. Надо отметить, что ОГИБДД УМВД России по Владивостоку назвал этот перекресток одним из самых аварийно-опасных в городе. В 2018 году там погибли 3 человека, получили травмы — 26. А сначала этого года на этом «пятачке» произошло уже 14 ДТП и есть 5 пострадавших.

Пресс-служба ВПЭС сообщает, что теперь на повороте на Канал не будут дежурить наряды ДПС, а регулировка движения будет вестись тремя светофорами в круглосуточном режиме. По заверению энергетиков, светофоры на острове заработают в ближайшие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU