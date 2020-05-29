«Почетного гражданина Владивостока» начнут выбирать в июне

29 Май 2020 2020-05-29T09:30:23+03:00

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Дума Владивостока сообщила через свой официальный сайт, что проведение заседания комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока», заседания комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока, а также внесение и рассмотрение проекта решения Думы города Владивостока «О присвоении звания «Почетный гражданин города Владивостока» планируются в июне 2020 года.

Напомним, в 2020 году из-за событий, связанных с пандемией COVID-19, присвоение почетного звания в апреле было перенесено Думой города на май. Однако в мае никаких подвижек в этом вопросе не произошло. 27 мая с предложением прояснить ситуацию к председателю думы Владивостока Андрею Брику обратилась инициативная группа горожан «Культурная оборона».

Как сообщает пресс-служба Думы краевого центра, информация о дате проведения заседания комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» будет размещена на сайте Думы города Владивостока в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU