Олег Кожемяко оценил ход строительства завода «Русский минтай» в условиях пандемии

29 Май 2020 2020-05-29T11:24:25+03:00

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил площадку рыбоперерабатывающего завода «Русский минтай», который Русская Рыбопромышленная Компания строит на территории ТОР «Надеждинская» (Приморский край). Пуск завода запланирован к 1 сентября текущего года.

Губернатор оценил высокую готовность объекта, положительно отметив принимаемые Компанией меры по сохранению темпов строительства в сложных условиях общего снижения экономической активности на фоне пандемии коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781953" frameborder="0"></iframe> Губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывал в ТОР «Надеждинская».

«Для жителей Надеждинского района и ближайших населенных пунктов это возможность получить достойную работу. Проект предусматривает глубокую переработку, реализуется под инвестиционные квоты. Работы ведутся по графику, технологическое оборудование будет смонтировано ко Дню рыбака, - сказал губернатор. - Такие объекты будут формировать будущий экономический потенциал района и, в целом, Приморского края, потому что они сосредоточены на глубокой переработке того сырья, которое добывается в регионе».

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что новый завод для жителей Надеждинского района - это рабочие места с достойной зарплатой. Фото: предоставлено ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»

На строительной площадке, где задействовано порядка 120 человек, соблюдаются все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19.

«Строительство находится на завершающей стадии, - прокомментировал генеральный директор ООО «Русский минтай» Михаил Дегтяренко. – Уже в июне начнется монтаж оборудования. Пусконаладочные работы запланированы на июль. В сентябре мы рассчитываем начать выпуск продукции».

Оборудование от ведущих мировых производителей, которое будет установлено на заводе, позволит выпускать до 155 тонн готовой продукции в сутки, в основном - филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки и другое. Из отходов основного производства будет выпускаться не менее 20 тонн рыбного жира и муки в сутки.

С вводом завода в эксплуатацию уже в текущем году будет создано 130-150 рабочих мест, а с выходом предприятия на двухсменную работу – порядка 350.

Ожидается, что за первые 10 лет работы от предприятия в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступит свыше 7 миллиардов рублей.

Уже в июне здесь начнется монтаж оборудования. Фото: предоставлено ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»

Михаил Дегтяренко обратил внимание руководителя региона, что для обеспечения работы предприятия, как и других заводов, которые строятся сегодня в рамках программы инвестиционных квот, необходимо содействие в решении вопросов, связанных с обязательством переработки уловов.

«Тем заводам, которые будут работать на промышленных квотах, в отличие от «прибрежников», будет очень сложно выполнить обязательное условие работы – ежегодно перерабатывать не менее 70% квот, предоставленных на инвестиционные цели, - отметил он. - Невозможно доставить в Приморье непосредственно «уловы» - то есть живую или свежую рыбу с севера Охотоморья, где ее добывают, из-за удаленности промысловых районов. Необходимо учитывать при переработке на заводах замороженную рыбопродукцию, вырабатываемую судами в районе промысла».

Также г-н Дегтяренко обратил внимание на необходимость предоставить возможность учитывать в обязательных объемах производства рыбу, добытую по квотам лиц, входящих в одну группу с инвестором. Это позволит эффективно встроить поставки сырья на заводы в схему отгрузок из различных промысловых районов. Обязательства по объемам производства при этом будут сохранены.

Губернатор выразил готовность поддержать инвесторов строительства береговых заводов в обозначенных вопросах.

Пусконаладочные работы запланированы на июль. Фото: предоставлено ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»

Справка КП

Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru

ИСТОЧНИК KP.RU