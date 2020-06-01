Опасное место: Samsung серьезно пострадал во время ДТП во Владивостоке
Рядовая авария во Владивостоке, возможно так бы и осталась незамеченной, если бы не название авто, которое уже стало причиной обсуждения в интернете. Samsung получил серьезные повреждения во время движения по Второй речке.
Автомобили не поделили дорогу на Кирова, 68. Фото: AK_VDK, dps_vl.
«Моя жизнь не будет прежней! Renault Samsung?», «Первый раз такую машину слышу, это не ошибка?»– с недоверием переспрашивают подписчики популярного автомобильного сообщества.
Renault Samsung Motors – южнокорейская компания, созданная еще в 1994 году. По данным Wikipedia, сейчас основной пакет акций находится у французской компании Renault. Линейка Samsung насчитывает 7 моделей авто различных классов. Сюда входят кроссоверы и седаны различных комплектаций, включая бизнес-класс.
Авария случилась недалеко от дома №68 на улице Кирова. По словам очевидцев, Renault двигался по главной дороге, а Toyota Prius выезжала с придомой территории. От удара у Samsung сильно пострадали обе двери с правой стороны. Также оказался замят порог, не исключено, что повреждена стойка. Руль в машине находится с левой стороны, поэтому водитель не пострадал. Пользователи социальных сетей отметили не только необычное название машины, но и разглядели внушительный слой шпатлевки на дверях, возможно, автомобиль уже ранее ремонтировался.
Что касается виновника происшествия, Prius отделался повреждением переднего бампера и крыла.
Местные жители отмечают, что ДТП на Русской происходят довольно часто.
– Постоянно в этом месте аварии, особенно зимой в гололед. Сверху несет так, что остановиться или увернуться невозможно, – констатируют горожане.
По словам местных жителей, аварии здесь происходят часто. Фото: AK_VDK, dps_vl.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU