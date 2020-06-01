Схватка змеи и птиц в центре приморского города попала на видео

1 Июнь 2020 2020-06-01T02:30:17+03:00

Пернатые, на которых многие привыкли охотиться, сами оказались не промах [видео]

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Свидетелем необычного происшествия накануне стала жительница Партизанска, запечатлевшая настоящую схватку змеи и птиц. При этом в роли нападавших оказались именно пернатые. Что не менее интересно, история развернулась практически в центре города.

Девушка ехала по улице Центральной, когда заметили двух птиц на пустыре, рядом с заброшенным зданием. Работающая машина, казалось, вообще не напугала пернатых. Поэтому автолюбительница подъехала поближе, чтобы рассмотреть фазанов. Но они оказались не одни.

Птицы, на которых многие в Приморье привыкли охотиться, сами выступили в роли хищников. Парочка вела преследование змеи. От нападения пресмыкающемуся пришлось скрываться на близлежащем кустике. Правда оттуда ползучего гада птицы попытались стащить за хвост, да и ветки кустарника начали гнуться под весом змеи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/782336" frameborder="0"></iframe> Птицы атакуют змею в Приморье.Милана СОКОЛ

- Аж дух захватило! Так волнующе было наблюдать за происходящим. Змей не люблю, даже побаиваюсь, но эту прям жалко стало, - поделилась свидетельница.

Понаблюдав еще немного за схваткой, девушка отправилась по своим делам. Автолюбительница не дождалась развязки этого противостояния. Судя по кадрам, в роли жертвы фазанов оказался амурский полоз. Неядовитая змея для человека безопасна. Взрослые особи достигают в длину 2 метров. Питаются в основном грызунами, лягушками, мелкими пернатыми и яйцами из птичьих гнезд. Буквально на прошлой неделе жители Владивостока запечатлели полоза в одном из дворов. Кстати, полозы отлично преодолевают вертикальные поверхности. Не всем змеям это удается, щитомордники, например, ползают в основном по горизонтали.

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Способность змеи преодолевать вертикальные поверхности для очевидцев оказалась открытием (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU