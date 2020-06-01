2020-06-01T04:39:34+03:00
Происшествия

Семью с детьми засыпало камнями из грузовика на приморской трассе

Водитель большегруза уехал с места ЧП, необходима помощь очевидцев
Милана СОКОЛ
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ЧП случилось на крутом участке дорогиЧП случилось на крутом участке дорогиФото: dps_vl
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Очередное серьезное ДТП спровоцировал большегруз на приморской трассе. При этом не исключено, что сам виновник до сих пор не знает о последствиях. Как уверяют участники аварии, на их машину выпал скальник из кузова грузовика.

Неприятный дорожный инцидент произошел 29 мая около 19 часов на «Шамаровской» трассе. Экипаж Toyota Prius уверяет, что на перевале не доезжая «Кометы», их машину засыпало скальником. Камни выпали из грузовика, движущегося навстречу. Водитель большегруза, судя по всему даже не заметил ЧП, поэтому как ни в чем не бывало, продолжил свой путь.

– Нас спасло чудо, – поделилась участница аварии.

В момент происшествия в авто находилась семья с детьми. К счастью, обошлось без пострадавших. Правда самой машине изрядно досталось. На помощь к испуганному экипажу поспешили очевидцы. Сейчас участники аварии ищут тех, кто остановился на перевале. Находясь в шоковом состоянии участники ДТП не записали номера свидетелей происшествия и не взяли у них записи с видеорегистраторов.

– Парни, ехавшие за грузовиком, и парень с девушкой, показывающие геометку, отзовитесь! Кто проезжал мимо и есть запись? Свяжитесь с нами по номерам: 7-964-446-79-10 и 7-924-258-05-56, просят в социальных сетях пострадавшие.

Экипаж Toyota Prius обратился в полицию для фиксации причиненного ущерба.

Напомним, буквально на прошлой неделе на приморской трассе из грузовика вылетел аккумулятор. Груз угодил на малолитражку, передняя часть машины оказалась сильно разбита. Водитель большегруза тоже уехал с места происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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