Зеленые «байдарки» появятся на берегу озера Юность во Владивостоке

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:21:13+03:00

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В ближайшее время городские службы планируют установить в районе озера Юность топиарные фигуры двух лодок-байдарок. Композицию дополнит ярко оформленная клумба из кустарников и цветов. По данным городского управления дорог и благоустройства, поставка топиарных фигур, которые в этом году будут установлены в разных уголках города, ожидается уже на следующей неделе.

— Подрядчик планирует уже на следующей неделе поставить во Владивосток порядка 30 топиарных фигур и приступить к их монтажу. Одна из таких композиций появится и в районе озера Юность, — сообщили специалисты управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU