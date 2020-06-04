Новые смерти: в Приморье от коронавируса уже скончался 21 человек
По официальным данным в Приморском крае зарегистрировано еще два новых смерти от коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, общее число умерших в крае сначала эпидемии, достигло 21.
По сообщению пресс-службы правительства Приморья, за сутки в крае зафиксировано 56 новых случаев заболевания. За все время опасный диагноз был подтвержден уже 2211 раз. Число выздоровевших за последние 24 часа, к счастью, превысило число больных. Еще 67 приморцев победили коронавирус. Всего с болезнью справились 1290 человек.
– Темп прироста заболевших составил 2,6%, – отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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