Новые смерти: в Приморье от коронавируса уже скончался 21 человек

4 Июнь 2020 2020-06-04T05:12:31+03:00

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По официальным данным в Приморском крае зарегистрировано еще два новых смерти от коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, общее число умерших в крае сначала эпидемии, достигло 21.

По сообщению пресс-службы правительства Приморья, за сутки в крае зафиксировано 56 новых случаев заболевания. За все время опасный диагноз был подтвержден уже 2211 раз. Число выздоровевших за последние 24 часа, к счастью, превысило число больных. Еще 67 приморцев победили коронавирус. Всего с болезнью справились 1290 человек.

– Темп прироста заболевших составил 2,6%, – отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU