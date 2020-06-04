2020-06-04T06:24:22+03:00
Общество

Приморский тигренок-сирота после двух недель реабилитации почувствовал себя лучше

Животное начало стабильно есть и пить воду, от которой сначала отказывалось
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото: сайт Центра "Амурский тигр"Фото: сайт Центра "Амурский тигр"
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Юная тигрица, спасенная специалистами охотнадзора Приморского края в Ольгинском районе Приморского края, идет на поправку, сообщила пресс-служба Центра «Амурский тигр». Когда тигренок в середине мая попал к людям, он был истощен. Две недели реабилитации: медикаментозная терапия и сбалансированное питание сделали свое дело. Сейчас же животное стабильно ест и пьет воду, от которой сначала отказывалась. Специалисты уже оценили состояние здоровья животного, как стабильное и приняли решение о переводе его из карантинного бокса в вольер — пока тоже карантинного типа.

— У нее уже получились две удачные охоты на кроликов. Также у нее стали проявляться первые признаки вполне адекватной реакции на присутствие человека: когда специалисты приезжают ее покормить, она прячется, затаивается, не сидит «с вилкой и ложкой», а ведет себя как дикое животное. Поэтому будем надеяться, что удастся обучить ее охотничьим навыкам и подготовить ее к выпуску в дикую природу, — говорит директор МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр», уточняет, что впереди у специалистов еще много работы и исследований, которые позволят понять, способна ли хищница вернуться в родную среду обитания.

— Охотнадзор Приморского края продолжает работать над выяснением причины появления тигренка-сироты возле населенного пункта. В том числе была частично проверена, наверное, самая резонансная версия, а именно, что юная тигрица могла содержаться у людей, — начальник Управления охраны животного мира и ООПТ Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

Специалисты определили места, где бы мог содержаться маленький тигр и совместно с сотрудниками полиции провели их осмотр. Но следов содержания зверя обнаружено не было. Продолжается работа по выяснению обстоятельств, пушкин и запятые при которых тигренок остался один.

Все расходы по реабилитации юной тигрицы взял на себя Центр «Амурский тигр».

СПРАВКА:

МРОО «Центр тигр» осуществляет свою деятельность при поддержке Фонда президентских грантов. Поддержку МРОО «Центр «Тигр» в части работы с редкими птицами и модернизации отдельной инфраструктуры реабилитационного центра в селе Алексеевка оказывает WWF России.

Фото: сайт Центра "Амурский тигр"

Фото: сайт Центра "Амурский тигр"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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