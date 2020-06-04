2020-06-04T10:37:34+03:00
Общество

Жители Владивостока оборвали линию контактного центра МФЦ в попытках записаться на прием

После двух месяцев полной самоизоляции у горожан накопилось много проблем, которые нужно решать при помощи государственных услуг
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Жители Владивостока оборвали линию контактного центра МФЦ в попытках записаться на приемЖители Владивостока оборвали линию контактного центра МФЦ в попытках записаться на приемФото: Сергей БАЛАНОВ
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Сегодня, 4 июня, центры «Мои документы» Приморского края начали запись по телефону на приём с 8 июня. Количество звонков огромное, АТС не справляются, поэтому люди если и дозваниваются, то далеко не с первой попытки.

Работа офисов начнется 8 июня, но с определенными ограничениями. Так офис на Борисенко открыт не будет, а попасть в МФЦ можно только по предварительной записи. Именно с этим обязательным фактором сегодня и столкнулись горожане.

Дело в том, что в момент старта горячей линии количество звонков просто превысило возможную пропускную способность АТС. Из-за этого линия оказалась перегружена, и дозвониться до консультантов оказалось крайне проблематичным.

Тем не менее, в минуты, когда один абонент записывался на прием и освобождал линию, у звонивших появлялся шанс попасть в очередь дозвона. Работа контактного центра продолжится, горожане по-прежнему для записи должны дозвониться до специалистов по телефонам 8 (423) 222-11-11 и 8 (423) 201-01-56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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