2020-06-05T09:15:14+03:00
Общество

Почта России закупила новые автомобили для регионов Дальнего Востока

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В 2020 году на почтовые маршруты Дальнего Востока выйдут 216 новых автомашин, в том числе 62 автомобиля курьерской доставки. Они будут обеспечивать почтовый обмен по территории регионов, а также работать на курьерской доставке посылок получателям на дом.

Почта России закупает автомашины отечественных марок. Для покупки LADA Largus компания получила льготные условия от ВТБ Лизинг. Это позволило в короткие сроки заключить лизинговый договор и поддержать российскую автомобильную промышленность.

«Обновление автомобильного парка позволит обеспечить потребности современного рынка, в том числе растущий спрос на оперативную доставку. Так, в условиях экономических ограничений, обусловленных эпидемией вируса COVID, мы расширяем географию курьерской доставки, сохраняем и даже увеличиваем штат водителей и курьеров, выводим на маршруты новые автомобили, что повышает привлекательность почтовой логистики и дает стимул интернет магазинам для развития бизнеса в регионах», - отметил заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России по логистике Юрий Ванеев.

Новые автомобили будут поставляться во все регионы. Комплектация автомашин выполняется с учетом дополнительных требований к специализированным видам транспорта с точки зрения технического оснащения, наличия кондиционеров, а также внешнего облика.

Напомним, на совещании о ситуации в автомобильной промышленности, которое состоялось 24 апреля, Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость участия крупных государственных компаний в поддержке отрасли. Почта России приобретает транспортные средства крупными партиями, что позволяет компании экономить значительные денежные средства и сократить затраты на дальнейшее обслуживание транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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