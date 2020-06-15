2020-06-15T10:18:36+03:00
Общество

«Для отлова нужны серьезные причины, а здесь их нет» - специалисты о необычном госте на корабле во Владивостоке

В реабилитационном центре отмечают, что в Приморье все чаще заплывают мормлеки [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Морммлек облюбовал судноМорммлек облюбовал судноФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Сивуч, облюбовавший в качестве лежбища бульб корабля, обеспокоил жителей Владивостока. Как уверяют очевидцы, морской котик несколько дней не покидал «насиженное место», это и вызвало волну доводов. Горожане обратились за советом в единственный в Приморье реабилитационный центр«Тюлень».

Как оказалось, прямого звонка в центр не последовало, однако многочисленные комментарии с упоминанием организации в социальных сетях, все же помогли пролить свет на ситуацию.

Морской котик гостит на корабле во Владивостоке.Видео:blog_vladivostok

По словам специалистов реабилитационного центра, морские львы все чаще заплывают в акваторию Владивостока. Животные периодически используют для отдыха судовые бульбы, подобные видео и фотографии не редкость.

– Отдыхают они подолгу, зверь может так проспать несколько суток, может время от времени уходить в воду и возвращаться, может не уходить. Обычно осмотр с воды делают издали и только поверхностный, чтобы не тревожить животное - только чтобы убедиться в отсутствии ранений. Для отлова нужны очень серьезные причины, а здесь их нет, – поделились специалисты на своей официальной страничке в сети.

При обнаружении больных или раненных мормлеков, или необходимой помощи обитателям океанов, можно обратиться в центр реабилитации по следующим номерам: 8914-663-51-01 и 8924-241-07-88.

Может ему нужна помощь? Судьба морского котика обеспокоила очевидцев во Владивостоке

Горожане уверяют, что животное двое суток не покидает убежище на корабле [видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1 миллион 400 тысяч бюллетеней для плебисцита получили избиркомы Приморья
От полчищ прожорливых гусениц во Владивостоке планируют избавиться с помощью обработки
Во Владивосток из Антарктиды вернулся «Маршал Геловани»
В четырех скверах Владивостока началась реконструкция
«Для отлова нужны серьезные причины, а здесь их нет» - специалисты о необычном госте на корабле во Владивостоке
Самогонщицу из Приморья осудили по уголовной статье
«У всех забрать права»: новая разметка на Нерчинской толкает автомобилистов на грубые нарушения
Радиомарафон "Комсомольской правды" против коронавируса признали лучшим в своей номинации
Стало известно, на каких территориях Приморья не обнаружен COVID-19
Подпольное казино во Владивостоке накрыли совместно Следственный комитет и Росгвардия
Большинство жителей Приморского края примет участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию
Отключения горячей воды во Владивостоке с 15 по 24 июня
Чему научили IT-инженеры и разработчики ДВФУ машины?
В Славянке до конца года откроется крупный физкультурно-спортивный комплекс
Приморские энергетики готовят оборудование к новому отопительному сезону
Число заболевших COVID-19 в Приморье приблизилось к 3000