«Для отлова нужны серьезные причины, а здесь их нет» - специалисты о необычном госте на корабле во Владивостоке

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:18:36+03:00

В реабилитационном центре отмечают, что в Приморье все чаще заплывают мормлеки [видео]

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Сивуч, облюбовавший в качестве лежбища бульб корабля, обеспокоил жителей Владивостока. Как уверяют очевидцы, морской котик несколько дней не покидал «насиженное место», это и вызвало волну доводов. Горожане обратились за советом в единственный в Приморье реабилитационный центр«Тюлень».

Как оказалось, прямого звонка в центр не последовало, однако многочисленные комментарии с упоминанием организации в социальных сетях, все же помогли пролить свет на ситуацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784890" frameborder="0"></iframe> Морской котик гостит на корабле во Владивостоке.Видео:blog_vladivostok

По словам специалистов реабилитационного центра, морские львы все чаще заплывают в акваторию Владивостока. Животные периодически используют для отдыха судовые бульбы, подобные видео и фотографии не редкость.

– Отдыхают они подолгу, зверь может так проспать несколько суток, может время от времени уходить в воду и возвращаться, может не уходить. Обычно осмотр с воды делают издали и только поверхностный, чтобы не тревожить животное - только чтобы убедиться в отсутствии ранений. Для отлова нужны очень серьезные причины, а здесь их нет, – поделились специалисты на своей официальной страничке в сети.

При обнаружении больных или раненных мормлеков, или необходимой помощи обитателям океанов, можно обратиться в центр реабилитации по следующим номерам: 8914-663-51-01 и 8924-241-07-88.

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ИСТОЧНИК KP.RU