Может ему нужна помощь? Судьба морского котика обеспокоила очевидцев во Владивостоке
Обеспокоенные судьбой морского котика жители Приморья, ищут помощи в социальных сетях. Как уверяет очевидец, на корабле вот уже двое суток находится интересный гость. Животное забралось на бульб (выступающая часть судна ниже ватерлинии), и не покидает свое пристанище.
Как уверяет автор видео, оно снято во Владивостоке, в районе полуострова Назимова.
– Не знаю куда обратиться... котик вторые сутки не слазит с корабля, может ему нужна какая-то помощь? Есть люди которые занимаются этим?, – сказано в сообщении.
Морской котик гостит на корабле во Владивостоке.Видео:blog_vladivostok
Большинство пользователей сети уверены, что тюленя лучше не трогать.
– Оставьте его в покое, ему не нужна помощь. они часто залезают на бульб и могут подолгу там валяться,– делятся наблюдениями жители края.
Многие приморцы поспешили сообщить о главном герое видео в реабилитационный центр «Тюлень». Специалисты единственной в Приморье подобной организации пока ситуацию не прокомментировали.
Напомним, недавно во Владивостоке погиб редчайший серый дельфин, занесенный сразу в две Красные книги. Животное пытались спасти дважды, буквально вынося с мелководья на руках. Но все попытки оказались тщетны.
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ИСТОЧНИК KP.RU