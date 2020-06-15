2020-06-15T02:02:15+03:00
Общество

Может ему нужна помощь? Судьба морского котика обеспокоила очевидцев во Владивостоке

Горожане уверяют, что животное двое суток не слазит с корабля [видео]
Милана СОКОЛ
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Животное обосновалось на кораблеЖивотное обосновалось на кораблеФото: принтскрин видео.
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Обеспокоенные судьбой морского котика жители Приморья, ищут помощи в социальных сетях. Как уверяет очевидец, на корабле вот уже двое суток находится интересный гость. Животное забралось на бульб (выступающая часть судна ниже ватерлинии), и не покидает свое пристанище.

Как уверяет автор видео, оно снято во Владивостоке, в районе полуострова Назимова.

– Не знаю куда обратиться... котик вторые сутки не слазит с корабля, может ему нужна какая-то помощь? Есть люди которые занимаются этим?, – сказано в сообщении.

Морской котик гостит на корабле во Владивостоке.Видео:blog_vladivostok

Большинство пользователей сети уверены, что тюленя лучше не трогать.

– Оставьте его в покое, ему не нужна помощь. они часто залезают на бульб и могут подолгу там валяться,– делятся наблюдениями жители края.

Многие приморцы поспешили сообщить о главном герое видео в реабилитационный центр «Тюлень». Специалисты единственной в Приморье подобной организации пока ситуацию не прокомментировали.

Напомним, недавно во Владивостоке погиб редчайший серый дельфин, занесенный сразу в две Красные книги. Животное пытались спасти дважды, буквально вынося с мелководья на руках. Но все попытки оказались тщетны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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